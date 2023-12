L'innovation révolutionnaire de VentriJect porte la mesure de la condition physique cardiorespiratoire à de nouveaux sommets

By

VentriJect, une start-up danoise, a fait des vagues dans le secteur de la santé en remportant la deuxième place à la Coupe du monde de l'innovation en santé pour son approche révolutionnaire de mesure de la condition cardiorespiratoire (CRF). Au lieu de s'appuyer sur des routines d'exercices fastidieuses, la technologie innovante de VentriJect permet d'estimer le CRF en moins de trois minutes, sans avoir recours à un effort physique.

Le monde de la santé était en effervescence alors que plus de 300 start-ups mondiales innovantes se disputaient la reconnaissance lors de la Coupe du monde de l'innovation en santé. Avec des critères stricts en place, seuls 12 candidats ont atteint la finale des pitchs en direct à MEDICA, l'événement réputé du secteur médical organisé à Düsseldorf. Les juges ont évalué les présentations en fonction de leur niveau d'innovation, de leur faisabilité technologique et de leur potentiel commercial.

VentriJect a développé un capteur de pointe nommé Seismofit et un algorithme transformateur pour révolutionner la mesure du CRF. En exploitant la signature unique du mouvement des valvules du cœur humain, Seismofit capture les vibrations contre la paroi thoracique grâce à la sismocardiographie. Ces données sont ensuite transmises à une application pour smartphone, qui utilise un algorithme basé sur le cloud pour analyser le signal et estimer le niveau de CRF de l'individu.

L’importance du CRF dans l’évaluation de l’état de santé global a été largement reconnue ces dernières années. En fait, l’American Heart Association a préconisé l’inclusion des mesures du CRF dans la pratique clinique de routine comme moyen d’optimiser la prise en charge des patients. Les recherches en cours démontrent le rôle potentiel du CRF dans la prévision de la mortalité, et des liens avec le cancer sont en cours d'exploration.

La méthode traditionnelle de quantification du CRF consiste à déterminer le VO2-max d'un individu, le taux maximum de consommation d'oxygène atteint grâce à un exercice exhaustif. Cette méthode, couramment pratiquée sur des ergomètres ou des tapis roulants, a longtemps été considérée comme la référence. Cependant, elle prend du temps, dure souvent plus de 20 minutes, et nécessite la surveillance des gaz respiratoires à l'aide d'un masque. Par conséquent, il ne convient pas à certains groupes démographiques, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes blessées ou handicapées.

L'innovation de VentriJect a été saluée par les juges en raison de sa capacité à fournir des mesures précises du CRF sans obliger les patients à s'engager dans une activité physique. Cela le rend accessible aux personnes de tous âges et de toutes capacités physiques. De plus, la nature non invasive de Seismofit permet des évaluations rapides et rentables qui ne nécessitent pas de formation spécialisée.

Mikkel Kristiansen, PDG de VentriJect, s'est dit enthousiasmé par la reconnaissance acquise par leur technologie innovante et son immense potentiel commercial. Leur objectif est de faire de la condition cardiorespiratoire un élément standard de l’évaluation de la santé de chaque individu. Déjà disponible au Royaume-Uni, en Allemagne et au Danemark, Seismofit devrait être rapidement adopté et faire des progrès significatifs sur les marchés de l'UE d'ici 2024.

La solution révolutionnaire de VentriJect s'attaque aux obstacles pratiques et financiers qui ont entravé la mesure généralisée du CRF. Leur décision de présenter leur technologie à MEDICA s'est avérée être un succès retentissant, dépassant toutes les attentes et recevant des retours phénoménaux de la part de l'industrie. Alors que les preuves de l'importance du CRF continuent de s'accumuler, l'innovation révolutionnaire de VentriJect offre une nouvelle perspective sur la promotion de la santé et du bien-être en général.