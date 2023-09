Vehere lance NDR 1.3 : amélioration de la solution de détection et de réponse réseau

By

Vehere, l'une des principales sociétés de cybersécurité, a récemment publié NDR 1.3, la dernière version de sa solution Network Detection & Response (NDR). Cette mise à jour inclut une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour améliorer l'efficacité du produit et l'expérience utilisateur.

L'un des ajouts clés de NDR 1.3 est l'intégration de nouvelles règles pour identifier les dernières menaces. Cela garantit que le système peut détecter et répondre efficacement au paysage en constante évolution des cybermenaces. De plus, Vehere a introduit des tableaux de bord simplifiés qui offrent aux utilisateurs une meilleure visibilité sur l'état de sécurité de leur réseau. Cette amélioration permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer facilement les menaces potentielles.

Vijay Gullapalli, vice-président de l'ingénierie chez Vehere, a exprimé sa fierté quant au développement de NDR 1.3, déclarant qu'il représente une étape importante pour l'entreprise. L'équipe d'ingénierie dédiée de Vehere a travaillé sans relâche pour concevoir un produit qui offre un avantage concurrentiel dans l'industrie.

Le co-fondateur de Vehere, Praveen Jaiswal, estime que NDR 1.3 va révolutionner l'espace NDR et positionner l'entreprise comme un acteur révolutionnaire. Jaiswal a déclaré que la nouvelle version répondra aux besoins changeants de ses clients, ce qui représente une réussite importante pour toute l'équipe.

La solution NDR de Vehere permet aux entreprises de détecter les attaques à un stade précoce et d'éviter qu'elles ne se transforment en violations. En tant que solution basée sur l'IA, elle offre une surveillance des paquets sans perte, une détection des menaces en temps réel, une recherche des menaces émergentes, la prise en charge de millions d'indicateurs de compromission (IOC) et d'indicateurs d'attaque (IOA) ainsi qu'une analyse approfondie du réseau.

Vehere est une entreprise de cybersécurité qui combine la sécurité nationale et la sécurité de l'entreprise en une plateforme unique et puissante. Avec des bureaux répartis dans le monde entier, la société est à la pointe des avancées en matière de cybersécurité depuis sa création en 2006.

Dans l'ensemble, la sortie de NDR 1.3 marque une avancée significative pour Vehere et son engagement à fournir des solutions de sécurité réseau de pointe.

