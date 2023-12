Le marteau d'interdiction hilarant de Valve frappe les comptes des Schtroumpfs Dota 2

By

Valve, la société de jeux derrière Dota 2, a adopté une approche plutôt amusante pour sévir contre les comptes schtroumpfs. Dans ce qu'ils appellent un « bain de sang », Valve a décidé d'envoyer des cadeaux surprises à ces comptes, y compris ceux appartenant à des joueurs professionnels. Ça a l'air sympa, non ? Eh bien, le problème est que le cadeau contient en fait un morceau de charbon « hautement toxique » qui déclenche une interdiction permanente. Tu parles d’une punition hilarante !

Un pro et streamer Dota 2, Mason Venne, également connu sous le nom de «maçon», a été pris au dépourvu lorsque son compte a été banni après l'ouverture du cadeau. Sa réaction a été inestimable, s'exclamant : « Quoi ?! J'ai été banni ?! Quoi? Et si je ne l'ouvrais jamais ? Sont-ils sérieux ? Il ne savait pas que Valve avait déjà réussi sa farce.

Dans un article de suivi sur le subreddit Dota 2, Mason a admis et s'est excusé d'avoir embauché un agriculteur de score de comportement pour augmenter son score de comportement dans le jeu. Valve utilise ce système de score pour promouvoir un comportement et une communication positifs dans le jeu. Mason supplie maintenant Valve de lever son interdiction, reconnaissant son erreur et promettant de ne jamais la répéter. Mais Valve lui fera-t-il preuve de pitié ?

La position dure de Valve à l'égard des joueurs de Dota 2 qui enfreignent les règles est évidente. Ils ont prévenu les joueurs figurant sur leur « liste de vilains » qu’ils allaient vivre un bain de sang. Dans un article de blog traitant du problème, Valve a déclaré qu'ils surveillaient de près le comportement des joueurs et s'étaient engagés dans une vague d'interdiction agressive, avec des dizaines de milliers d'interdictions de comptes schtroumpfs ces dernières semaines.

L'objectif de Valve est de garantir que les matchs soient agréables et équitables pour tous les joueurs. Les comptes Schtroumpfs et autres comportements négatifs gâchent non seulement l’expérience de jeu, mais vont également à l’encontre des principes du fair-play. Ainsi, même si cette approche peut sembler amusante, les actions de Valve font partie de leur engagement à maintenir l'intégrité de Dota 2.

Même s'il reste incertain si Valve lèvera l'interdiction de Mason, une chose est claire : ils indiquent clairement que le non-respect des règles aura des conséquences. Voici donc un conseil à tous les joueurs de Dota 2 : jouez loyalement, respectez les règles et ne sous-estimez pas le marteau d'interdiction de Valve.