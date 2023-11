Révolutionner la recherche sur les protéines : piéger les protéines dans des chambres nanométriques

Les protéines qui forment des amas dans des maladies comme la SLA, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson ont longtemps intrigué les scientifiques. Mais maintenant, une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l’Université de technologie Chalmers en Suède a introduit une nouvelle méthode pour capturer plusieurs protéines dans des pièges de taille nanométrique, permettant ainsi une étude et une compréhension sans précédent de ces protéines pathogènes.

Les techniques traditionnelles se sont concentrées sur l’étude de gros amas de protéines déjà formées, ce qui rend difficile l’observation des premiers stades du développement des protéines. Cependant, ces nouveaux pièges de taille nanométrique, décrits comme les plus petites portes au monde, révolutionnent la recherche sur les protéines en permettant aux scientifiques de piéger et d'examiner les protéines à l'échelle nanométrique.

Le chercheur principal Andreas Dahlin explique que les pièges sont comme des portes qui peuvent être ouvertes et fermées, verrouillant efficacement les protéines à l'intérieur des chambres. Ce mécanisme empêche les protéines de s'échapper, prolongeant ainsi la durée d'observation de quelques millisecondes à au moins une heure. De plus, les pièges ont la capacité d’accueillir des centaines de protéines dans un petit volume, permettant ainsi une compréhension globale de leur comportement.

"Les amas que nous voulons mieux voir et mieux comprendre sont constitués de centaines de protéines. Si nous voulons les étudier, nous devons donc être capables d'en piéger de si grandes quantités", explique Dahlin. La forte concentration de protéines dans un petit volume permet des interactions naturelles entre les protéines, un avantage crucial de cette méthode innovante.

Pour mettre en œuvre la technique d’étude de maladies spécifiques, des développements supplémentaires sont nécessaires pour adapter les pièges afin d’attirer les protéines spécifiques à la maladie. Dahlin ajoute que l'équipe explore actuellement quelles protéines sont les plus adaptées à l'étude de diverses maladies.

Le processus de piégeage implique l’utilisation de brosses polymères positionnées aux entrées des chambres de taille nanométrique. Les protéines sont attirées par les parois de la chambre et peuvent être libérées lorsque les portes sont fermées, leur permettant d'interagir et de former des amas. Notamment, la capacité d’étudier des amas individuels fournit des informations précieuses sur leurs mécanismes de formation, leurs tailles et leurs structures.

Même si les protéines peuvent être retenues dans les pièges pendant des périodes prolongées, la limite actuelle réside dans la durée du marqueur chimique utilisé pour rendre les protéines visibles. Dans l'étude, la visibilité a été maintenue jusqu'à une heure. Des progrès supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la longévité du marqueur, permettant ainsi des observations prolongées.

Cette recherche révolutionnaire a le potentiel de révolutionner notre compréhension des amas de protéines pathogènes et pourrait éventuellement conduire au développement de thérapies ciblées. En piégeant les protéines dans ces chambres nanométriques, les scientifiques peuvent obtenir des informations cruciales sur les premières étapes du développement des protéines et identifier de nouvelles stratégies d'intervention.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelles maladies sont causées par des amas de protéines ?



R : Les amas de protéines sont impliqués dans des maladies telles que la SLA, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Q : Comment fonctionnent les pièges de taille nanométrique ?



R : Les pièges sont constitués de brosses en polymère positionnées aux entrées des chambres. Les protéines sont attirées par les parois de la chambre et peuvent être libérées lorsque les portes sont fermées, facilitant ainsi leur interaction et la formation d'amas.

Q : Quel est l’avantage de piéger les protéines à des concentrations élevées ?



R : La concentration élevée de protéines dans un petit volume augmente les interactions naturelles entre les protéines, facilitant ainsi l’étude de la formation et du comportement des amas.

Q : Quelles sont les limites de la méthode actuelle ?



R : La limitation actuelle concerne la durée du marqueur chimique qui rend les protéines visibles. Des efforts sont en cours pour prolonger le temps de visibilité.

Q : Quel impact cette recherche peut-elle avoir sur le traitement des maladies ?



R : Cette recherche pourrait fournir des informations essentielles sur les premiers stades de la formation des amas protéiques, conduisant potentiellement au développement de thérapies ciblées et de mesures préventives.