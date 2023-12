Quatre soldats russes inculpés pour crimes de guerre contre des Américains en Ukraine

By

Un acte d'accusation historique a été dévoilé devant un tribunal fédéral de Virginie, accusant quatre soldats russes de crimes de guerre contre un Américain vivant en Ukraine lors de l'invasion russe. C’est la première fois que le gouvernement américain utilise une loi vieille de plusieurs décennies pour poursuivre les crimes de guerre commis contre des citoyens américains. Les soldats, identifiés comme Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik, V Alerii Lnu et Nazar Lnu, font face à des accusations telles que séquestration, complot en vue de commettre des crimes de guerre, traitements inhumains et torture.

Le procureur général Merrick Garland a souligné l’importance de ces accusations pour tenir responsables les responsables de la guerre illégale en Ukraine. Le ministère américain de la Justice a pris des mesures contre ces militaires affiliés à la Russie pour leurs crimes odieux contre un citoyen américain. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que même si c'est la première fois que des individus sont inculpés en vertu de cette loi sur les crimes de guerre, le FBI a enquêté sur des crimes de guerre dans le passé et traduit les auteurs en justice.

Selon l'acte d'accusation, les soldats russes ont enlevé de force l'Américain à son domicile, dans le village ukrainien de Mylove. Les soldats l'ont battu et torturé dans un complexe militaire russe, où il a été retenu captif pendant 10 jours en avril 2022. L'acte d'accusation allègue que, pendant sa détention illégale, l'Américain a été torturé par les quatre accusés et d'autres coaccusés anonymes. lors de plusieurs séances d'interrogatoire. Cela impliquait d'être déshabillé, sévèrement battu et photographié.

Deux des accusés accusés de crimes de guerre contre les Américains étaient des commandants des forces armées russes, tandis que les deux autres occupaient des postes subalternes dans l'armée russe. L'acte d'accusation souligne que l'Américain n'a pas été impliqué dans la guerre et qu'il était en fait considéré comme une personne protégée en vertu de la Convention de Genève de 1949. L'identité de l'individu n'a pas été révélée.

Après l'évacuation de l'Américain d'Ukraine à l'été 2022, il a partagé ses expériences déchirantes avec les enquêteurs du département américain de la Sécurité intérieure. Le secrétaire d'État Alejandro Mayorkas a reconnu les tourments endurés par cet individu et a affirmé son engagement à garantir que les criminels de guerre soient tenus pour responsables, quel que soit leur lieu de résidence ou le temps nécessaire pour que justice soit rendue.