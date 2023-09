Les parcs urbains construits sur d'anciens sites d'incinérateurs pourraient avoir des niveaux élevés de plomb dans le sol

Résumé : Une étude menée par l'Université Duke a révélé que les parcs urbains et les terrains de jeux construits sur d'anciens sites d'incinération de déchets peuvent encore contenir des niveaux de plomb considérablement élevés dans leurs sols de surface. L'étude a collecté et analysé des échantillons de sol de surface provenant de trois parcs municipaux de Durham, en Caroline du Nord, situés sur d'anciens sites d'incinération fermés au début des années 1940. Les résultats ont montré que l'un des parcs présentait des niveaux de plomb supérieurs à 2000 XNUMX parties par million, soit plus de cinq fois supérieurs à la norme actuelle de l'EPA relative à la sécurité des sols dans les aires de jeux pour enfants. L'exposition au plomb présent dans le sol peut avoir des effets à long terme sur la santé, en particulier chez les enfants, notamment des dommages au cerveau et au système nerveux, un retard de croissance et de développement, ainsi que des problèmes d'apprentissage et de comportement. L'étude souligne la nécessité d'accroître la surveillance et les tests de contamination des sols dans les zones urbaines, car de nombreuses villes peuvent avoir des parcs, des écoles, des maisons et d'autres bâtiments construits sur d'anciens incinérateurs et sites d'élimination des cendres.

Des villes aux États-Unis et au Canada brûlaient leurs déchets dans des incinérateurs municipaux jusqu'au début des années 1970, lorsque des préoccupations concernant la pollution de l'air ont conduit à leur fermeture. Cependant, l'étude montre que l'héritage de la contamination de ces incinérateurs peut encore persister dans les sols urbains. Les chercheurs suggèrent que les enquêtes historiques indiquent un manque de sensibilisation aux dangers pour la santé et l'environnement des cendres d'incinérateur, qui contenaient des niveaux concentrés de plomb et d'autres contaminants. Les cendres se répandaient parfois autour des parcs et autres espaces urbains, contribuant ainsi à la contamination des sols.

L'étude souligne également l'importance d'utiliser les nouvelles technologies pour l'échantillonnage et la surveillance de la contamination des sols. L’utilisation d’instruments portables à fluorescence X permet une analyse rapide des échantillons de sol pour détecter plusieurs métaux, dont le plomb. Les chercheurs pensent que l’utilisation de dossiers historiques sur l’incinération des déchets et l’élimination des cendres peut aider à identifier les points chauds de contamination et à accélérer les efforts pour évaluer et atténuer les risques. Cette étude rappelle les dangers potentiels posés par les sols contaminés dans les zones urbaines et la nécessité de poursuivre les efforts de surveillance et d'assainissement.

