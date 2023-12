Un nouveau disque d'or vise à mettre en valeur l'humanité du 21e siècle

Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA envisagent qu'une nouvelle édition du Golden Record soit incluse sur les futurs vaisseaux spatiaux interstellaires. Le Golden Record original, lancé dans l'espace en 1977 à bord du vaisseau spatial Voyager de la NASA, contenait des sons et des images représentant l'humanité et la vie sur Terre. Cependant, le contenu du dossier commence à montrer son âge, incitant les chercheurs à proposer une mise à niveau pour le 21e siècle.

L’équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA vise à créer un nouveau record d’or qui reflète « toute la richesse et la profondeur de la vie et de l’expérience humaines ». Le message sera conçu pour fournir une compréhension universelle de la société humaine, de l'évolution de la vie sur Terre, ainsi que de nos espoirs et de nos préoccupations pour l'avenir.

Bien que les scientifiques n'aient pas fait de suggestions spécifiques sur le contenu du nouveau document, ils ont suggéré qu'il devrait inclure des formes de médias et de technologies mises à jour, telles que des vidéos, des jeux et du code informatique. Ils ont également proposé un message en deux parties pour s'adapter aux différents niveaux de civilisation : des illustrations plus simples pour les êtres moins avancés et une plus grande quantité d'informations numériques pour les espèces plus avancées.

Les chances qu'une race extraterrestre trouve et déchiffre le message sont minces, mais les chercheurs espèrent que la proposition suscitera l'intérêt du public et sa participation au projet. Ils croient que préserver une trace de la civilisation humaine et inspirer les générations futures à célébrer et sauvegarder notre expérience humaine commune est tout aussi important que d’établir un premier contact avec des civilisations extraterrestres avancées.

En conclusion, le nouveau Golden Record vise à transcender le temps et l’espace en mettant en valeur la diversité et les réalisations de l’humanité au 21e siècle.