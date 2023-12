Des chercheurs de la NASA explorent la mise à jour du Golden Record pour les communications extraterrestres

Communiquer avec des êtres extraterrestres est depuis longtemps un sujet de fascination pour les scientifiques et les passionnés. En 1977, la NASA a lancé le Golden Record, une capsule temporelle contenant des sons et des images représentant l’humanité et la vie sur Terre. Cependant, au fil du temps, certains contenus sont devenus obsolètes. Dans le but de créer un message plus pertinent et plus complet pour les rencontres potentielles, une équipe de chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a proposé une mise à jour du Golden Record.

Les chercheurs envisagent une nouvelle édition du Golden Record qui refléterait toute la richesse et la profondeur de la vie et de l’expérience humaine. Ils suggèrent d’incorporer de nouvelles formes de médias et de technologies, notamment des vidéos, des jeux et du code informatique, pour fournir une représentation plus précise des temps modernes. L’idée est de créer un message en deux parties : une partie contenant des images simples pour les civilisations moins avancées et une autre partie contenant une plus grande quantité d’informations numériques pour les espèces plus avancées.

Même si les chances qu’une race extraterrestre découvre et déchiffre le message sont minces, l’équipe espère que sa proposition suscitera l’intérêt du public pour le projet. Ils estiment que préserver une trace de civilisation humaine pour les générations futures est tout aussi important que d’établir des contacts avec des civilisations lointaines. Une version du message serait envoyée dans l’espace lointain, tandis qu’une autre resterait archivée sur Terre pour que les humains et d’autres formes de vie intelligentes puissent la découvrir dans un avenir lointain.

Les chercheurs espèrent inspirer et unifier les générations actuelles et futures grâce à ce projet. Ils visent à célébrer et à sauvegarder notre expérience humaine commune, que nous soyons ou non en contact avec des êtres extraterrestres. Alors que l’existence et la conscience des extraterrestres restent encore inconnues, la quête pour explorer et communiquer au-delà de notre planète se poursuit. Le Golden Record mis à jour pourrait servir de témoignage durable de la curiosité et du désir de l'humanité de se connecter avec les autres, à la fois sur Terre et dans le vaste cosmos.