Nouveaux ensembles d'armures et armes de classe : mise à jour du comptoir commercial de novembre

Vous cherchez à améliorer votre personnage Moine, Démoniste ou Guerrier dans votre jeu en ligne préféré ? Eh bien, vous avez de la chance ! Les offres du Trading Post de ce mois-ci incluent de tout nouveaux ensembles d'armures de classe et des ensembles d'armes pour ces trois classes. Et le point culminant de la mise à jour de ce mois-ci est le Arsenal : cache d'armes cosmiques – une collection d'armes puissantes et magiques qui sont vraiment hors de ce monde.

Pour découvrir toutes les dernières nouveautés, rendez-vous à T&W (Tawney et Wilder) juste à l'extérieur du quartier des mages à Hurlevent ou au comptoir commercial Zen'shiri à côté du fort Grommash à Orgrimmar. Faites-nous confiance, vous ne voulez pas manquer ce dont ils disposent.

En plus des nouvelles armures et armes, les joueurs ont la possibilité de rattraper leur barre d'activité grâce à de nouvelles activités. Ces événements débuteront une semaine avant la fin du mois, vous laissant suffisamment de temps pour participer et gagner des récompenses.

Voici un aperçu de ce qui est en stock pour novembre :

Ensembles d'armures de classe et ensembles d'armes

Moine:

– Guide de l’observateur possédé (tête, épaule, taille)

– Arsenal de l’observateur possédé (Fan de l’observateur possédé, Bloom de l’observateur possédé, Keg de l’observateur possédé)

Démoniste:

– Joyaux de l’appel séduisant (tête, épaule, taille)

– Instruments de l’appel séduisant (Caducée de l’appel séduisant, Effigie de l’appel séduisant, Écorcheur de l’appel séduisant)

Guerrier:

– Trophées du champion sauvage (tête, épaule, taille)

– Agression du Champion sauvage (Éventreur du Champion sauvage, Épines du Champion sauvage, Gladius du Champion sauvage)

Et ce n'est pas tout ! Le Trading Post propose également des montures, des animaux de compagnie, des jouets et bien plus encore pour améliorer votre gameplay. Alors préparez-vous et préparez-vous pour une aventure épique avec ces nouveaux ajouts fantastiques.

FAQ:

Q : Où puis-je trouver les nouveaux ensembles d'armures et d'armes de classe ?

R : Dirigez-vous vers T&W juste à l'extérieur du quartier des mages à Hurlevent ou vers le comptoir commercial Zen'shiri à côté du fort Grommash à Orgrimmar.

Q : Puis-je rattraper ma barre d'activité avec les nouvelles activités ?

R : Oui, les nouvelles activités vous donneront la possibilité de rattraper votre retard sur votre barre d'activités. Ces événements débuteront une semaine avant la fin du mois.

Q : Quels autres objets sont disponibles dans le comptoir commercial ?

R : En plus des ensembles d'armures de classe et des ensembles d'armes, le comptoir propose des montures, des animaux de compagnie, des jouets et bien plus encore pour améliorer votre jeu.