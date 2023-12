Une tempête hivernale recouvre les montagnes de Caroline du Nord sous la neige

Résumé :

Alors qu'une tempête hivernale balaie la région ouest de la Caroline du Nord, les montagnes devraient recevoir d'importantes chutes de neige d'ici mercredi midi. Le National Weather Service a émis un avis météorologique hivernal pour les zones situées au-dessus de 3,500 45 pieds et pour l'ensemble du comté d'Avery. Des tronçons de routes principales dans les montagnes, dont la Blue Ridge Parkway, ont déjà été fermés en raison des chutes de neige. Les plus hauts sommets des Smokies pourraient potentiellement voir plus de six pouces de neige, accompagnés de fortes rafales de vent pouvant atteindre 3,500 mph. Les stations de ski de la région se préparent pour la saison, avec toutes les montagnes de Caroline du Nord, sauf deux, déjà ouvertes au ski. La tempête hivernale devrait apporter entre trois et quatre pouces de neige dans les zones situées à environ XNUMX XNUMX pieds d'altitude. Il est conseillé aux voyageurs de faire preuve de prudence et de s'attendre à des routes glissantes qui pourraient affecter les déplacements du matin.

La tempête hivernale affecte les montagnes de Caroline du Nord

Une tempête hivernale s'est abattue sur les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, transformant le paysage en un paradis hivernal. Le service météorologique national a publié un avis météorologique hivernal pour la région, car la neige recouvre les zones situées au-dessus de 3,500 XNUMX pieds et le comté d'Avery. Les résidents et les visiteurs des montagnes peuvent s'attendre à des difficultés de déplacement et à des conditions dangereuses en raison de l'accumulation de neige.

Des tronçons de la Blue Ridge Parkway ont déjà été fermés, et d'autres fermetures sont attendues à mesure que la tempête de neige se poursuit. D'autres routes principales, telles que l'US 441/Newfound Gap Road et la NC Highway 128, ont également été fermées en raison de la neige et du verglas. Ces fermetures sont en place pour assurer la sécurité des automobilistes et prévenir les accidents causés par des routes glissantes.

L'industrie du ski dans la région profite de la tempête hivernale, toutes les montagnes de Caroline du Nord sauf deux étant ouvertes au ski. Les stations de ski sont ravies de bénéficier de conditions favorables et accueillent les visiteurs pour profiter des pistes enneigées. Cependant, les voyageurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils se rendent dans les stations, car les routes verglacées et enneigées peuvent rendre le voyage difficile.

Prévisions et précautions de sécurité

Les prévisions prévoient que les plus hauts sommets des Smoky Mountains pourraient voir plus de six pouces de neige, accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 45 mph. Les zones avec des altitudes d'environ 3,500 XNUMX pieds devraient recevoir entre trois et quatre pouces de neige. Les chutes de neige devraient se poursuivre jusqu'en fin de matinée ou en début d'après-midi mercredi, et s'atténuer progressivement.

Il est conseillé aux voyageurs de se préparer aux routes enneigées et aux visibilités limitées. Les conditions routières devraient être glissantes, ce qui pourrait avoir un impact sur les déplacements matinaux. Il est essentiel de faire preuve de prudence au volant, de maintenir une distance de sécurité avec les autres véhicules et de prévoir plus de temps pour voyager.

La tempête hivernale apporte à la fois beauté et défis aux montagnes de Caroline du Nord. Il est conseillé aux résidents et aux visiteurs de se tenir au courant des dernières conditions météorologiques et des fermetures de routes pour assurer leur sécurité tout en profitant du pays des merveilles hivernales.