Nouvelle résolution adoptée pour aider la population sans-abri à l'aéroport d'Atlanta

Résumé : Le conseil municipal d'Atlanta a adopté à l'unanimité une résolution visant à fournir une aide indispensable à la population sans abri réfugiée à l'aéroport international Hartsfield-Jackson. Jusqu'à 200 personnes dorment chaque nuit dans l'atrium et le terminal domestique, et la résolution exhorte les responsables de l'aéroport à élaborer un plan et à fournir des services d'assistance et de soutien. De plus, le conseil a alloué 500,000 XNUMX $ à l'aéroport pour conclure un marché d'urgence avec un fournisseur de services afin de mettre en œuvre un programme de services de soutien. La résolution appelle également à envisager d'agrandir les espaces publics pour accueillir non seulement les passagers munis d'un billet, mais également le grand public.

En réponse aux préoccupations croissantes soulevées par les défenseurs et les membres de la communauté, le conseil municipal d'Atlanta a franchi une étape importante pour répondre aux besoins de la population sans abri cherchant refuge à l'aéroport international Hartsfield-Jackson. Avec environ 200 personnes dormant chaque nuit dans l'atrium et le terminal domestique de l'aéroport, la situation a incité le conseil à adopter une résolution exigeant une action.

La résolution, qui a reçu un soutien unanime, souligne l'importance d'élaborer un plan global pour fournir des services d'assistance et de soutien à ceux qui en ont besoin. En exhortant les responsables de l'aéroport à collaborer avec les parties concernées et à trouver un fournisseur de services, le conseil espère mettre en œuvre un programme de services de soutien qui répond directement aux défis auxquels sont confrontées les sans-abri.

Conscient de l'urgence de la situation, le conseil a alloué 500,000 XNUMX $ à cette initiative. Ce financement facilitera un processus d'approvisionnement d'urgence auprès d'un fournisseur de services, permettant une action et une mise en œuvre rapides du programme de services de soutien. Avec les fonds affectés, l’aéroport peut offrir une aide immédiate et les ressources nécessaires à ceux qui en ont besoin.

En outre, la résolution souligne la nécessité d’agrandir les espaces publics au sein de l’aéroport. L’objectif est de créer des espaces accessibles non seulement aux passagers munis d’un billet mais également au grand public. Ce faisant, l’aéroport peut favoriser un environnement plus inclusif, offrant des opportunités d’engagement et de soutien à un plus large éventail d’individus.

Le conseil municipal d'Atlanta a fixé un délai de 30 jours au directeur général de l'aéroport pour soumettre une réponse écrite détaillant le plan et la marche à suivre proposés. Grâce à cette résolution, le conseil espère atténuer les difficultés rencontrées par la population sans abri tout en préservant l'engagement de l'aéroport en matière de sûreté, de sécurité et d'efficacité.

