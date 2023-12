Le créateur du port PC non officiel de Link's Awakening met le jeu hors ligne après l'avis de retrait de Nintendo

Un grand fan du classique Game Boy Color, Link's Awakening, a récemment créé un port PC non officiel du jeu, qui a rapidement attiré l'attention virale sur les réseaux sociaux. Le port, connu sous le nom de « Link's Awakening DX HD », présentait des visuels HD améliorés, un défilement plus fluide à 120 ips et une prise en charge d'écran large. Cependant, peu de temps après sa sortie sur itch.io, le créateur du jeu, sous le nom d'utilisateur « linksawakeningdxhd », a dû le mettre hors ligne en raison d'un avis de retrait de Nintendo.

L'avis de retrait, émis par Nintendo of America Inc., indiquait que le port PC non officiel violait les droits d'auteur de la société pour The Legend of Zelda : Link's Awakening. Il a exigé la suppression immédiate de la page de téléchargement et d’information du jeu. Nintendo, connu pour sa position stricte sur les projets de fans, a pris des mesures similaires dans le passé.

Le port PC non officiel a attiré l'attention pour sa fonctionnalité unique qui permettait aux joueurs de faire un zoom arrière et d'avoir une vue complète de l'île de Koholint, avec des personnages non jouables (PNJ) et des ennemis se déplaçant activement. Cette fonctionnalité a suscité l’enthousiasme des fans désireux d’explorer le monde du jeu sous un angle différent.

Bien que cela soit décevant pour les fans du port PC non officiel, beaucoup s'attendaient à ce résultat étant donné l'histoire de Nintendo en matière de protection de sa propriété intellectuelle. En fait, Nintendo a publié un remake officiel de Link's Awakening pour la Nintendo Switch en 2019, qui a reçu des critiques positives pour sa recréation fidèle du jeu original.

L'action rapide de Nintendo en émettant l'avis de retrait sert à rappeler aux créateurs et aux fans que l'utilisation non autorisée de leur matériel protégé par le droit d'auteur ne sera pas tolérée. Même si le portage PC non officiel a mis en valeur le dévouement et la créativité des fans, il est essentiel de respecter les droits des propriétaires de propriété intellectuelle.

À l’avenir, les fans attendent avec impatience les futurs projets de Nintendo et la possibilité de proposer officiellement des jeux classiques sur de nouvelles plateformes.