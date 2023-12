Une demande sans précédent de billets pour la Coupe Davis signale la résurgence du tennis en Irlande

By

Les billets pour le prochain match de tennis de la Coupe Davis entre l'Irlande et l'Autriche se sont vendus deux heures seulement après leur mise en vente, ce qui indique une résurgence remarquable du tennis dans le pays. Le match, qui se tiendra les 3 et 4 février à l'UL Arena de Limerick, comprendra deux matchs en simple samedi et un match en double ainsi que deux matchs en simple supplémentaires dimanche.

La réponse massive des fans a incité Tennis Ireland à prévoir une augmentation du nombre de places assises. Le directeur général de l'organisation, Kevin Quinn, a exprimé son engagement à accueillir davantage de spectateurs en installant des sièges supplémentaires début janvier. "Je rencontrerai UL pour discuter de la capacité et j'espère que début janvier nous serons en mesure de confirmer l'installation de davantage de sièges et une nouvelle libération de billets", a-t-il déclaré.

La forte demande de billets reflète à la fois la demande refoulée de la communauté traditionnelle du tennis pour un match de Coupe Davis à domicile et la popularité croissante de ce sport auprès d'une nouvelle génération de joueurs. L'annonce du match a donné lieu à un flot de demandes de renseignements et la rapidité avec laquelle les billets ont été vendus le matin de la libération des billets a été vraiment remarquable.

L'ancien joueur professionnel et capitaine Conor Niland, originaire de Limerick et ayant participé à de prestigieux événements du Grand Chelem, a exprimé son enthousiasme pour les joueurs. « C'est une nouvelle fantastique pour les joueurs. Ils étaient déjà ravis à la perspective de concourir dans une arène comme celle de l'UL. Ils savent désormais avec certitude qu’ils le feront devant une salle comble. Ce sera énorme pour eux, et je peux garantir leur engagement total à relever un défi de taille face à ce qui sera une opposition de classe mondiale », a-t-il commenté.

L'équipe autrichienne, qui devrait offrir un match difficile à l'Irlande, comprend des joueurs de premier plan tels que Dominic Thiem, Jurij Rodionov et Dennis Novak. Organisant son premier match à domicile depuis près d'une décennie, l'Irlande peut s'attendre à un match de Coupe Davis électrisant et hautement compétitif sur son propre terrain.