Les créateurs du mod de jeu de rôle Grand Theft Auto 5 fournissent une mise à jour sur le mod Red Dead Redemption 2

Les développeurs derrière le populaire mod de jeu de rôle pour Grand Theft Auto 5 ont rassuré les fans sur le fait qu'ils n'avaient pas oublié l'homologue de Red Dead Redemption 2. Dans une récente mise à jour de la communauté, Cfx.re, l'équipe derrière FiveM et RedM, a répondu aux préoccupations soulevées par les fans concernant le manque d'informations sur RedM dans leur dernière mise à jour.

Contrairement aux spéculations, les développeurs ont précisé qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner RedM. Ils ont souligné que les offres d'emploi mentionnées dans la mise à jour précédente sont applicables à la fois à FiveM et à RedM. Reconnaissant les défis techniques liés au travail sur RedM, l'équipe a déclaré qu'elle avait l'intention de collaborer avec l'équipe de Rockstar Games pour améliorer le mod à l'avenir.

RedM, l'homologue Red Dead Redemption 2 de FiveM, offre aux joueurs une expérience réaliste du Far West, similaire au mod GTA RP. Cfx.re fournit un support continu pour les deux mods, assurant aux fans que RedM continue de faire partie de leurs plans. Alors que la montée des spéculations autour de GTA 6 a laissé certains fans dans l'incertitude, les développeurs n'ont pas commenté la manière dont leurs projets s'appliqueront au prochain jeu Rockstar.

En plus de répondre aux préoccupations concernant RedM, Cfx.re a clarifié sa position sur l'utilisation de modèles de personnages non adultes dans sa plateforme. Ils ont réitéré que l'utilisation de modèles pédagogiques non adultes est strictement interdite en vertu du PLA (Player License Agreement), quel que soit le contexte ou le scénario du jeu de rôle. Tous les modèles pédologiques non adultes doivent être retirés pour se conformer aux directives.

Par ailleurs, Rockstar a confirmé qu'une bande-annonce du prochain opus de Grand Theft Auto sera publiée le mois prochain, au grand enthousiasme de la communauté GTA. Les fans attendent avec impatience cet aperçu de l’avenir de la franchise bien-aimée.

