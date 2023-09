La nouvelle mise à jour One UI Watch 5 présente des gestes universels pour un contrôle amélioré de la montre intelligente

La dernière mise à jour One UI Watch 5 de Samsung apporte une fonctionnalité révolutionnaire appelée Universal Gestures, élargissant le concept d'utilisation de votre montre intelligente par le biais de gestes. Alors que les gestes de lancement rapide étaient déjà familiers aux utilisateurs de Galaxy Watch, les gestes universels offrent un niveau de contrôle différent sur votre montre intelligente.

Universal Gestures sert d'outil d'accessibilité, offrant un contrôle total sur votre montre intelligente grâce aux gestes. Même si les commandes tactiles seront toujours préférées par la plupart des utilisateurs, les gestes universels constituent un outil fantastique pour les personnes souffrant de blessures à la main ou d'un handicap.

L’activation des gestes universels est simple. Sur votre Galaxy Watch exécutant One UI Watch 5, accédez au menu Paramètres, accédez à « Accessibilité », appuyez sur « Interaction et dextérité », suivi de « Gestes universels » et activez la fonctionnalité. Vous pouvez également l'activer via l'application Galaxy Wearable sur votre smartphone connecté.

Pour comprendre le fonctionnement des gestes universels, un didacticiel étape par étape est disponible lorsque vous activez la fonctionnalité pour la première fois. Une fois terminé, vous pouvez passer de la navigation tactile aux gestes universels en tournant deux fois votre poignet d'un côté à l'autre. Les gestes de pincement et la fermeture du poing sont utilisés pour déplacer un surligneur (indicateur de mise au point) sur l'interface utilisateur et simuler des pressions sur l'écran sur les éléments de l'interface utilisateur en surbrillance, respectivement.

De plus, les gestes universels permettent aux utilisateurs d'accéder à un menu d'action en fermant deux fois la main en un poing. Ce menu fournit des boutons pour faire défiler, ouvrir le panneau rapide, modifier les cadrans de montre, accéder au tiroir d'applications, etc.

Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser les fonctions des gestes, de changer la couleur du surligneur, de modifier les paramètres de numérisation du curseur, de modifier le menu Action, d'ajuster les vitesses et les sensibilités, et bien plus encore. Ces paramètres peuvent être facilement ajustés sur la smartwatch ou via l'application Galaxy Wearable.

La mise à jour One UI Watch 5 est actuellement disponible sur la série Galaxy Watch 6, avec des déploiements pour les gammes Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 dans certaines régions. Samsung continue d'étendre la disponibilité à davantage de marchés, en améliorant l'expérience de la montre intelligente avec Universal Gestures.

