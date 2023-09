Google fait face à un procès pour allégations d'abus de pouvoir monopolistique

By

Le gouvernement américain poursuit Google en justice, accusant le géant technologique d'abuser de son pouvoir monopolistique dans le secteur des moteurs de recherche. Le procès, qui marque la première affaire de monopole majeure du gouvernement depuis des décennies et le premier à l'ère de l'Internet moderne, commence mardi à Washington, DC.

Au cœur de l'argumentation du ministère de la Justice se trouve l'affirmation selon laquelle Google aurait orchestré ses relations commerciales pour s'assurer qu'il soit le premier moteur de recherche que les utilisateurs voient lorsqu'ils accèdent à leur téléphone ou à leur navigateur Web. Le gouvernement affirme que l'objectif de Google était d'éliminer la concurrence et de maintenir sa position dominante.

L'ancien procureur général William Barr a décrit le procès comme une attaque contre l'emprise de Google sur Internet, affectant des millions de consommateurs, d'annonceurs, de petites entreprises et d'entrepreneurs. Après des années de préparation, y compris la production de millions de pages de documents et de dépositions de plus de 150 personnes, l'affaire va enfin être jugée.

Le résultat de cet essai historique aura des implications significatives pour l’industrie technologique et Internet dans son ensemble. Cela remet en question le pouvoir des entreprises technologiques dans le contrôle des produits que les gens utilisent quotidiennement. En cas de succès, cela pourrait potentiellement changer la façon dont les géants de la technologie opèrent et avoir un impact direct sur le fonctionnement d’Internet.

Google, qui détient actuellement environ 90 % du marché américain des moteurs de recherche et est évalué à 1.7 XNUMX milliards de dollars, affirme que son produit de recherche est supérieur à ses concurrents. La société déclare que les utilisateurs choisissent d’utiliser Google par préférence, car il est facile de passer à un moteur de recherche alternatif à l’ère moderne.

Cette affaire n’est pas sans rappeler l’affaire antitrust de 1998 contre Microsoft, qui s’est soldée par une victoire du ministère de la Justice. Les similitudes entre les deux cas et leurs résultats potentiels ont conduit de nombreuses personnes à considérer le cas Microsoft comme un modèle pour affronter les géants technologiques d'aujourd'hui.

Le dossier du gouvernement contre Google se concentre sur les accords exclusifs de l'entreprise avec des fabricants de téléphones comme Apple et Samsung, ainsi que des navigateurs Web comme Mozilla. Ces accords garantissent que Google est le moteur de recherche par défaut sur la plupart des appareils, étouffant prétendument la concurrence et limitant la présence de concurrents plus petits.

Dans les semaines à venir, le procès se déroulera et le verdict façonnera l’avenir de l’industrie technologique. Quelle que soit l’issue, cette affaire très médiatisée marque un moment charnière dans la lutte contre la dynamique du pouvoir au sein du secteur technologique.

