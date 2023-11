Comprendre l'importance du soutien en santé mentale dans les universités

La tragédie a frappé la communauté de l'Université du New Hampshire alors qu'elle pleurait la perte d'un étudiant décédé par suicide dimanche. L'étudiant, étudiant au Peter T. Paul College of Business and Economics, a été décrit par les responsables de l'école comme un ami loyal et bienveillant qui a eu un impact positif sur la communauté de l'UNH. La communauté du campus est particulièrement touchée alors que les étudiants se préparent à partir pour les vacances de Thanksgiving cette semaine.

Au lendemain de cet événement dévastateur, le président de l'UNH, James W. Dean Jr., a souligné l'importance de soutenir les étudiants susceptibles d'être en deuil. Il a encouragé les professeurs à être conscients du chagrin que de nombreux étudiants peuvent vivre et à offrir de la flexibilité en termes de responsabilités académiques. L'université est en contact avec la famille de l'étudiant et fournira en temps utile des informations sur les cérémonies commémoratives.

Le chef du service de police de Durham, René Kelley, a confirmé qu'il s'agissait d'un suicide et a assuré qu'aucun acte criminel n'était suspecté. L'enquête est en cours.

Reconnaissant le besoin de soutien et de conseils dans des moments comme ceux-ci, les services psychologiques et de conseil de l'université ainsi que le programme d'aide aux employés sont à la disposition des étudiants, des professeurs et du personnel. Il est crucial que les individus tendent la main et demandent de l’aide s’ils ressentent de la tristesse ou du chagrin.

Questions fréquemment posées:

Q : Comment les étudiants peuvent-ils contacter les services de psychologie et de conseil de l'UNH ?

R : Les étudiants peuvent contacter les services de psychologie et de conseil au (603) 862-2090 pour obtenir de l'aide.

Q : Comment le personnel et les professeurs peuvent-ils accéder au programme d'aide aux employés de l'UNH ?

R : Le programme d'aide aux employés peut être contacté directement au (800) 424-1749.

Q : Existe-t-il des lignes d'assistance téléphonique nationales en cas de crise pour une assistance immédiate ?

R : Oui, la hotline de la National Alliance on Mental Illness (NAMI) peut être contactée au 800-950-NAMI (6264), la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) et la National Crisis Line au 1- 833-710-6477. Ces lignes de crise fournissent un soutien et des conseils immédiats à ceux qui en ont besoin.