L'État de Virginie-Occidentale, connu pour sa culture des Appalaches et ses communautés montagnardes accidentées, a une riche histoire antérieure à sa propre création. Bien avant la fondation de l’État, la terre était habitée par des civilisations amérindiennes préhistoriques qui ont laissé derrière elles d’anciens sites de construction qui nous captivent encore aujourd’hui. Selon l'Encyclopédie de Virginie-Occidentale, il existe 424 monticules préhistoriques enregistrés dans l'État.

Les archéologues ont identifié que bon nombre de ces monticules ont été construits au début de la période sylvicole, en particulier pendant la période Adena, qui s'est produite entre 500 avant JC et 200 après JC. Les habitants de cette époque, connus sous le nom d'Adena, ont construit ces monticules entre 2,000 3,000 et XNUMX XNUMX ans. il y a. Les vallées fluviales de Virginie occidentale, notamment celles de Kanawha, de l'Ohio et du Potomac, abritent de nombreux monticules.

Dans la ville de Moundsville, située dans la vallée de l'Ohio, le long de la rivière Ohio, se dresse l'impressionnant Grave Creek Mound, le plus grand monticule conique en terre de l'hémisphère occidental. D'une hauteur d'environ 67 pieds et d'un diamètre de 240 pieds, on estime que ce tumulus contient 57,000 1838 tonnes de terre et de sable. En XNUMX, une exploration du tumulus permit de découvrir deux caveaux funéraires contenant des restes humains et divers objets funéraires.

De nombreux monticules, grands et petits, parsemaient autrefois le paysage de l'actuelle Moundsville. Malheureusement, au fil du temps, ils ont été détruits par les pratiques agricoles et les pillages des chasseurs de trésors. Les plus grands monticules étaient généralement réservés à des personnalités importantes telles que les chefs et les chamanes, tandis que les gens ordinaires étaient souvent incinérés et enterrés dans des tombes en rondins, comme décrit dans l'Encyclopédie de Virginie occidentale.

Le Grave Creek Mound a attiré une attention considérable au cours du XIXe siècle, devenant une destination touristique populaire avec son propre salon et même l'artillerie de la guerre civile. Des courses de chevaux avaient même lieu au pied du monticule. En 19, le monticule a été acheté par la législature de l'État, ce qui a conduit à la création du musée original en 1909. Aujourd'hui, le site est connu sous le nom de Parc d'État de Grave Creek Mound et offre aux visiteurs l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'ancien peuple Adena et la Virginie occidentale. archéologie. Ce lieu sacré et culturellement important entretient des liens avec de nombreuses nations autochtones à travers les États-Unis.

Si vous souhaitez explorer la riche histoire et la culture du peuple Adena, le complexe archéologique de Grave Creek Mound propose une entrée gratuite à son musée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter au (304) 843-4128 ou à visiter leur site Web.

