Sous les vagues : une maison en haute mer avec une tristesse chthonienne

Le jeu vidéo « Under The Waves » emmène les joueurs dans les profondeurs du désespoir en explorant la vie d'un plongeur des grands fonds nommé Stan. Le jeu, édité par Quantic Dream, donne dès le départ un ton sombre, soulignant le lien métaphorique entre la mer et le chagrin. Alors que les joueurs naviguent dans les profondeurs sombres et brumeuses à bord d'un petit submersible, ils ne peuvent s'empêcher de réfléchir à leur propre tristesse. Cependant, au milieu de cette tristesse chthonienne, un aspect ressort : les quartiers sous-marins de Stan.

L'espace de vie de Stan est étonnamment confortable et bien meublé. Le jeu présente sa maison capsule, dotée d'une moquette, d'étagères et même d'un coin lecture. Cette petite demeure sous-marine a plus de superficie et d’espace de stockage que de nombreuses maisons du monde réel. Avec une salle de bains spacieuse, une vaste cuisine dotée d'une télévision intégrée et d'un aquarium, ainsi qu'un futon confortable près de la fenêtre, il est difficile de ne pas envier les conditions de vie de Stan.

Même s’il peut sembler étrange qu’un personnage plongé dans le deuil ait une maison aussi agréable et confortable, cela a un sens thématique. L'espace de vie de Stan sert de sanctuaire après une journée passée à affronter ses cauchemars dans le vaste vide bleu. Le mélange de couleurs crème et orange dans le style rétro des années 70 crée une ambiance apaisante qui contraste avec l'obscurité extérieure. Il est essentiel pour le bien-être mental de Stan que son espace de vie soit sûr et sécurisé, surtout compte tenu des cauchemars qu'il endure.

Malgré la nature attrayante de la demeure sous-marine de Stan, il est important de reconnaître la crise du logement à laquelle sont confrontées de nombreuses personnes dans le monde réel. La représentation dans le jeu d'une maison désirable et confortable ne fait qu'amplifier la disparité entre les situations de vie virtuelles et réelles. Dans un monde où même les personnages fictifs plongés dans le désespoir ont des maisons plus agréables que certains individus, cela nous rappelle brutalement l'état actuel de l'abordabilité du logement.

