La veille du jour où le développeur affirme la fermeture au milieu de spéculations

Au milieu d'un scepticisme et de spéculations croissantes, le développeur du jeu catastrophe Steam, The Day Before, a réitéré qu'il était effectivement en train de fermer ses portes. Le jeu, qui était autrefois très attendu et détenait le titre de jeu le plus souhaité sur Steam, a fait face à de sévères réactions négatives lors de son lancement en accès anticipé la semaine dernière. Les critiques et les joueurs ont exprimé leur déception et leur frustration car le jeu n'a pas répondu aux attentes promises. L'examen de The Day Before par l'IGN lui a attribué une note rare de 1/10, le qualifiant d'un des pires jeux à ce jour.

En raison de la diminution du nombre de joueurs et des critiques extrêmement négatives des utilisateurs sur Steam, Fntastic, le développeur de The Day Before, a fait l'annonce surprenante de sa fermeture. Peu de temps après l'annonce, le bouton d'achat du jeu a été supprimé de la page Steam et toutes les traces du jeu ont été effacées d'Internet. Cette tournure dramatique des événements s'est produite seulement quatre jours après le lancement de l'accès anticipé du jeu.

Certains joueurs ont remarqué un changement de nom de Fntastic à Eight Points sur la page Steam du jeu précédent du développeur, The Wild Eight. Cela a encore alimenté la spéculation selon laquelle Fntastic tentait de se distancier de sa réputation endommagée en changeant de marque. Cependant, Hype Train Digital, l'éditeur de The Wild Eight, a précisé que le changement de nom n'était pas lié et attribué aux critiques négatives reçues après le lancement de The Day Before.

Malgré l'explication, The Wild Eight continue de recevoir des avis négatifs d'utilisateurs pour les commentaires récents, bien que l'évaluation globale des utilisateurs reste majoritairement positive.

En réponse aux rumeurs et spéculations, Fntastic a réitéré sur Twitter sa décision de fermer ses portes et a nié tout changement de nom. Ils ont également déclaré que les remboursements sont disponibles sur Steam pour les clients qui souhaitent revenir à The Day Before, quelle que soit la durée de jeu.

À l'avenir, le sort de la marque The Day Before et de la propriété intellectuelle repose sur Mytona, l'éditeur du jeu, qui aurait réalisé des investissements importants dans Fntastic pour son développement et sa sortie.

Bien que ce sombre résultat puisse décevoir de nombreux fans et joueurs, il rappelle les risques et les défis inhérents auxquels les développeurs sont confrontés lorsqu'ils proposent des jeux très attendus à un public exigeant.