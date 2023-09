Nouvelles perspectives sur le Rifting : Comprendre l’évolution des magmas du Rift

By

Cet article met en lumière une étude récente publiée dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth qui fournit de nouvelles informations sur le rift et l'évolution des magmas du rift. Le rift est un processus géologique qui implique l'étirement des continents, conduisant à la formation de dépressions à la surface de la Terre remplies de magma provenant de la fonte du manteau.

L’étude de Mayle et Harry (2023) s’attache à évaluer la quantité et les caractéristiques pétrologiques des magmas du rift, notamment l’assemblage minéral, afin de les comparer à ceux trouvés dans les continents. Leur approche implique des simulations informatiques qui modélisent les conditions de température et de pression pendant le rifting, en considérant une gamme de roches mères du manteau, depuis les basaltes riches en eau jusqu'au manteau sec. Ce faisant, ils sont capables de déterminer les évolutions caractéristiques des magmas produits lors du rifting.

Les résultats de l'étude révèlent que les magmas produits lors du rifting présentent des différences chimiques significatives, indiquant des variations dans les conditions de fonte du manteau sur des millions d'années. Même si la pression décroissante sous une lithosphère qui s’amincit joue un rôle dans ces conditions, elle ne suffit pas à expliquer pleinement la diversité des magmas du rift.

Les simulations de Mayle et Harry correspondent étroitement aux ordres et aux volumes de magmas observés dans les failles, ce qui suggère que ces magmas peuvent fournir des informations précieuses sur les roches mères profondes situées sous les continents en fissures avant qu'elles ne se séparent. Ces informations sont essentielles à la compréhension de l’histoire géologique et des processus associés au rifting.

Dans l’ensemble, cette étude propose une nouvelle approche pour comprendre l’évolution des magmas du rift et fournit des implications importantes pour notre compréhension des processus de rift. En évaluant la quantité et les caractéristiques des magmas du rift, les chercheurs peuvent mieux comprendre les processus profonds du manteau qui se produisent lors de la débâcle continentale.

Citation : Mayle, M. et Harry, DL (2023). Magmatisme syn-rift et fusion séquentielle des lithologies fertiles dans la lithosphère et l'asthénosphère. Journal de recherche géophysique : Solid Earth, 128, e2023JB027072.

Définitions:

– Rifting : Processus d’étirement des continents conduisant à la formation de dépressions et à la remontée du magma du manteau.

– Magma : Roche en fusion sous la surface de la Terre.

– Lithosphère : Couche externe rigide de la Terre, constituée de la croûte et du manteau supérieur.

– Caractéristiques pétrologiques : L’assemblage minéral et la composition des roches.

– Simulation informatique : utilisation de modèles informatiques pour simuler des processus du monde réel.

Source : Journal de recherche géophysique : Terre solide

Remarque : Toutes les informations contenues dans cet article sont basées sur l'article source référencé et sur des connaissances supplémentaires.