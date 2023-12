Des scientifiques découvrent un matériau révolutionnaire qui pourrait rivaliser avec le diamant

Des chercheurs du Centre pour la science dans des conditions extrêmes de l'Université d'Édimbourg ont fait une découverte révolutionnaire en synthétisant un matériau qui pourrait potentiellement être la substance la plus dure sur Terre. En combinant des précurseurs de carbone et d’azote, l’équipe a créé des nitrures de carbone, plus résistants que le deuxième matériau le plus dur, le nitrure de bore cubique.

Depuis plus de trois décennies, les scientifiques reconnaissent le potentiel des nitrures de carbone, mais leur synthèse s’avère être un défi de taille. Cependant, cette récente avancée a permis de combler le fossé entre la synthèse de matériaux à haute pression et les applications industrielles.

En utilisant différentes formes de précurseurs d’azote carboné, l’équipe les a soumis à des pressions extrêmes de 70 à 135 gigapascals et à des températures supérieures à 1,500 XNUMX °C. Ils ont ensuite examiné la disposition atomique des composés grâce à des faisceaux de rayons X dans diverses installations de recherche.

L’analyse a révélé que trois des composés de nitrure de carbone synthétisés possédaient les structures nécessaires pour un matériau ultra-dur. Ce qui a encore plus surpris les scientifiques, c'est que ces composés conservaient leur dureté même lorsqu'ils étaient refroidis et ramenés à la pression ambiante.

Ce matériau révolutionnaire a le potentiel pour un large éventail d’applications, telles que les revêtements protecteurs pour véhicules et engins spatiaux, les outils de coupe puissants et les photodétecteurs. Non seulement ces matériaux sont extrêmement durs, mais ils présentent également une photoluminescence, une piézoélectricité et une densité énergétique élevée.

"Ces matériaux sont non seulement remarquables par leur multifonctionnalité, mais montrent également que des phases technologiquement pertinentes peuvent être récupérées à partir d'une pression de synthèse équivalente aux conditions trouvées à des milliers de kilomètres à l'intérieur de la Terre", a déclaré Florian Trybel, professeur adjoint à l'université de Linköping.

Cette recherche collaborative devrait ouvrir de nouvelles possibilités dans le domaine de la science des matériaux. Les composés incompressibles de nitrure de carbone pourraient révolutionner diverses industries en fournissant des matériaux incroyablement durables et polyvalents pour des applications futures.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Advanced Materials.