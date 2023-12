Un Petit Tour de Passe-Passe Alimentaire Engendre la Confusion de Gaslighting

Jenna Bush Hager, la fille de Mila, sait comment embrouiller sa mère en utilisant son plat préféré, le queso. Lors d’un appel vidéo, Mila a taquiné Jenna en lui montrant de manière alléchante un lot frais de chips au queso, tout en prétendant ne pas y céder. La sœur jumelle de Jenna, Barbara, a également vécu une expérience similaire avec sa fille Cora, qui aime jouer des tours, en particulier en ce qui concerne ses préférences alimentaires. Ces incidents mettent en évidence le caractère joueur et espiègle des enfants et leur capacité involontaire à utiliser des tactiques de gaslighting.

L’aînée des filles de Jenna Bush Hager, Mila, a récemment poussé le gaslighting à un niveau supérieur en utilisant le plat préféré de sa mère, le queso, pour la taquiner de manière ludique lors d’un appel vidéo. Mila a créé sa propre version du fameux queso de sa mère et l’a dégusté devant Jenna, savourant chaque bouchée. Cela a laissé Jenna amusée et légèrement perplexe, car Mila déplaçait stratégiquement les chips quand sa tante Barbara était mentionnée, prétendant ne pas vouloir la tenter. Cet incident met en lumière la nature espiègle des enfants et leur capacité à se livrer à des actes inoffensifs de gaslighting.

L’expérience de Jenna n’est pas unique, car sa sœur jumelle, Barbara, a également vécu une histoire similaire. La fille de Barbara, Cora, est devenue une experte en matière de jeux de dupes avec sa mère, en particulier en ce qui concerne la nourriture. Barbara raconte une situation où elle a demandé à Cora si elle mangeait de la pastèque, ce à quoi Cora a secoué la tête en signe de non, prétendant le contraire. Barbara a été charmée par la voix mignonne de Cora et est tombée dans le piège, pour réaliser plus tard que sa fille lui faisait du gaslighting.

Le gaslighting, généralement associé à des comportements manipulateurs plus graves, peut également se produire de manière innocente et ludique chez les enfants. Ces incidents mettent en évidence le développement de l’imagination des enfants et leur compréhension croissante de la façon dont leurs actions et leurs paroles peuvent affecter les autres. Finalement, ces expériences rappellent les dynamiques uniques entre parents et enfants, emplies d’amour, de rires et d’occasionnels tours machiavéliques.

FAQ :

Q : Qu’est-ce que le gaslighting?

R : Le gaslighting fait référence à une forme de manipulation psychologique où un individu cherche à faire douter quelqu’un de sa propre réalité, perception ou mémoire.

Q : Ces expériences sont-elles courantes entre parents et enfants?

R : Bien que cela ne soit pas universel, il n’est pas rare que les enfants se livrent à des actes ludiques de gaslighting pour embrouiller ou tromper leurs parents. C’est souvent considéré comme un divertissement inoffensif et une manifestation de l’imagination et de l’humour des enfants.

Q : Le gaslighting peut-il être nocif?

R : Dans les cas les plus graves, le gaslighting peut être émotionnellement abusif et préjudiciable pour la personne qui en est victime. Cependant, dans le contexte du comportement ludique des enfants, il est généralement considéré comme une confusion temporaire et inoffensive.