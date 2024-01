Un nouveau phénomène météorologique capturé par des images satellites de la NASA

Des images satellites de la NASA ont capturé un phénomène météorologique intrigant au large de la côte est de la Russie, coïncidant avec une baisse significative des températures. Ces images montrent la formation de lignes parallèles étranges dans les formations nuageuses près de l’île de Sakhaline. Le satellite Terra, équipé de l’instrument MODIS, a observé ces structures nuageuses inhabituelles. Bien qu’impressionnant visuellement, le phénomène est connu sous le nom de « ruelles nuageuses », souvent observé dans la troposphère. Ces ruelles nuageuses se forment lorsque des poches d’air froid et sec se déplacent au-dessus d’eaux côtières chaudes, acquièrent de l’humidité et créent des formations nuageuses. Cette région au large de la côte est de la Russie est propice à la formation de ruelles nuageuses en raison des vents dominants et des températures froides. Les nuages présentent également une coloration irisée en raison des conditions stratosphériques arctiques.

Exploration des ruelles nuageuses :

Les ruelles nuageuses, ou rouleaux convectifs horizontaux, sont un phénomène naturel observé par les scientifiques de l’atmosphère. Elles se forment lorsque des poches d’air froid interagissent avec les eaux côtières chaudes, entraînant la condensation de la vapeur et la formation de nuages. Les parties les plus froides de l’air environnant descendent, créant les lignes parallèles distinctes observées dans les ruelles nuageuses. Dans le cas des images capturées près de l’île de Sakhaline, les vents nord-ouest exceptionnellement froids de Sibérie contribuent à la formation de ces structures nuageuses uniques.

Températures exceptionnellement basses :

Au moment de l’apparition des ruelles nuageuses, les températures stratosphériques de l’Arctique avaient atteint des niveaux extrêmement bas. Cela a été révélé par des modèles de données créés par le Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) de la NASA. Le GMAO soutient la mission des sciences de la Terre de la NASA en fournissant des modèles et une assimilation de données pour améliorer les informations obtenues à partir des images satellites. Le bureau propose également des analyses supplémentaires et des prévisions pour les événements se produisant dans l’atmosphère et les différents écosystèmes de la Terre.

Exploration approfondie :

Pour plus d’informations sur les ruelles nuageuses et leur formation, les lecteurs intéressés peuvent se référer à cette ressource [ajouter le lien]. Pour des informations détaillées sur le Global Modeling and Assimilation Office de la NASA, visitez le site de recherche du GMAO [ajouter le lien].

FAQ :

1. Que sont les ruelles nuageuses ?

Les ruelles nuageuses sont des lignes parallèles de cumulus qui se forment lorsque de l’air froid et sec se déplace au-dessus des eaux côtières chaudes. L’interaction entre les différentes masses d’air donne lieu à des formations nuageuses distinctives.

2. Pourquoi les ruelles nuageuses ont-elles été observées au large de la côte est de la Russie ?

Les vents dominants et les températures froides de la région en font un lieu idéal pour la formation de ruelles nuageuses. Les vents nord-ouest exceptionnellement froids de Sibérie contribuent à la création de ces structures nuageuses uniques.

3. Qu’est-ce qui cause la coloration irisée des nuages ?

Les conditions stratosphériques arctiques peuvent entraîner le développement de nuages à la coloration irisée frappante. Ces nuages stratosphériques polaires se forment dans des conditions extrêmement froides et étaient visibles à des latitudes plus basses que d’habitude.