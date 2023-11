Nouvelle frontière : sonder le principe d’équivalence dans l’espace

By

Les physiciens sont sur le point de mener des expériences révolutionnaires pour tester les principes fondamentaux de la théorie de la gravité d'Einstein avec une précision sans précédent. Dans une expérience unique en son genre, des scientifiques utilisent des atomes ultra-froids de potassium et de rubidium à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour étudier de manière approfondie le principe d'équivalence.

Le principe d'équivalence, principe fondamental de la théorie d'Einstein, postule que tous les objets subissent la même accélération lorsqu'ils sont soumis uniquement à la force de gravité. Les chercheurs étudient ce principe depuis des décennies en utilisant diverses méthodes, telles que l'observation des effets de la gravité sur des matériaux de masse mesurés avec précision et l'étude des atomes de rubidium en chute libre à basse température sur Terre.

Aujourd'hui, une équipe dirigée par Naceur Gaaloul de l'Université Leibniz de Hanovre en Allemagne a conçu une nouvelle expérience combinant des éléments de tests antérieurs. Ils ont exploité le Cold Atoms Laboratory (CAL) de l’ISS, spécialement conçu pour explorer les effets quantiques dans les atomes ultrafroids sous gravité minimale. En manipulant les atomes de potassium et de rubidium au sein du CAL, les chercheurs ont transformé la puce en deux interféromètres distincts, des dispositifs qui détectent les modèles d'accélération créés par les collisions d'ondes de matière.

L'ISS étant en chute libre constante en raison de la gravité, toute divergence dans les mesures d'accélération enregistrées par les interféromètres suggérerait une violation du principe d'équivalence. Bien que l’équipe ait réussi à créer les interféromètres au sein du CAL, une optimisation plus poussée est nécessaire avant de procéder à des tests complets.

Les implications de ces expériences vont au-delà de la confirmation de la relativité générale. Timothy Kovachy de l'Université Northwestern dans l'Illinois souligne la possibilité de découvrir de nouvelles particules qui pourraient remettre en question les principes du modèle standard. Kovachy souligne que la précision augmente avec les périodes de chute libre plus longues, ce qui nécessite des expériences spatiales en raison des limitations de temps imposées par les conditions terrestres.

L’étude de l’interférométrie atomique dans l’espace est un domaine en plein essor qui intensifie la concurrence entre les équipes de recherche. En 2017, Gaaloul et ses collaborateurs ont réalisé avec succès une interférométrie atomique utilisant des atomes de rubidium à bord d'une fusée de recherche sponsorisée par l'Agence spatiale allemande. Leur future mission de fusée inclura à la fois des atomes de rubidium et de potassium pour améliorer leurs investigations.

Bien que les expériences CAL devraient donner des résultats des centaines de fois plus précis que les tests par satellite et des centaines de milliers de fois plus précis que les expériences sur Terre, Gaaloul reconnaît que de nouveaux progrès nécessitent une exploration au-delà de l'ISS. Il suggère qu'un satellite dédié serait idéal pour éviter les interférences vibratoires causées par des activités externes.

En s’aventurant dans l’espace, les scientifiques tracent une nouvelle frontière en matière d’essais gravitationnels, offrant ainsi une plateforme pour des découvertes révolutionnaires et façonnant notre compréhension de l’univers.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe d'équivalence ?

Le principe d'équivalence, concept fondamental de la théorie de la gravité d'Einstein, stipule que tous les objets subissent la même accélération lorsqu'ils sont soumis uniquement à la force de gravité.

Comment les scientifiques testent-ils le principe d’équivalence ?

Les scientifiques utilisent des atomes ultrafroids de potassium et de rubidium à bord de la Station spatiale internationale pour mener des expériences d'interférence. En comparant les mesures d'accélération de deux interféromètres séparés, les chercheurs cherchent à détecter d'éventuels écarts par rapport au principe.

Quelles sont les implications de ces expériences ?

En plus de valider la relativité générale, les expériences pourraient potentiellement conduire à la découverte de nouvelles particules qui remettraient en question le modèle standard de physique existant.

Pourquoi mener ces expériences dans l’espace ?

Des périodes prolongées de chute libre permettent une plus grande précision dans les mesures. Les limitations de la durée de chute libre sur Terre nécessitent des expériences spatiales pour atteindre des niveaux de précision extrêmes.

Quels sont les futurs projets d’expérimentations dans ce domaine ?

Les scientifiques envisagent de lancer un satellite dédié pour effectuer des tests plus précis du principe d'équivalence, car la Station spatiale internationale n'est pas idéale pour des expériences de précision en raison des vibrations provoquées par diverses activités.