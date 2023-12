By

Dans une récente interview accordée à la BBC, un soldat ukrainien anonyme a partagé les défis auxquels il est confronté tout en défendant sa position sur la rive est du fleuve Dnipro, occupée par la Russie. Un problème majeur souligné par le soldat est la présence de soldats inexpérimentés qui ne savent même pas nager.

Le président Volodymyr Zelensky a salué les récents progrès réalisés par les forces ukrainiennes pour établir leur position sur le fleuve Dnipro, mais le récit du soldat met en lumière la dure réalité à laquelle elles sont confrontées. Le soldat signale de graves pénuries d’équipement et de renforts, ce qui rend difficile sa défense contre les attaques russes incessantes.

« Nous n'avons tout simplement pas assez d'hommes », a déploré le soldat. Au lieu de brigades entières, seules des compagnies individuelles ont été affectées dans la zone, ce qui a encore aggravé le problème de main-d'œuvre. La plupart des soldats qui défendent actuellement ce poste sont jeunes et mal entraînés, avec seulement trois semaines de formation et une expérience minimale du tir.

Le militaire a également révélé que la composition des troupes avait changé au fil du temps. Au départ, ceux qui se sont portés volontaires pour la guerre ont rejoint les rangs, mais désormais l'armée s'appuie sur des individus qui n'ont pas pu échapper à la conscription. Étonnamment, certains des marines parmi eux ne savent même pas nager.

Ce récit arrive à un moment où l’Ukraine est aux prises avec d’importants problèmes de main-d’œuvre et craint que le soutien international à sa résistance contre l’invasion russe ne diminue. Les chiffres du recrutement et de l’enrôlement ne sont pas accessibles au public, mais on pense que moins d’Ukrainiens s’enrôlent en raison du taux élevé de pertes.

D’un autre côté, la Russie a une population plus nombreuse et a enrôlé des centaines de milliers de civils pour combattre dans l’armée. Même si les deux camps ont subi des pertes, la disparité en matière de ressources et de formation est évidente.

Alors que l’Ukraine entre dans sa deuxième année de conflit avec la Russie, il est clair que de sérieux défis l’attendent. Il sera crucial de remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de fournir une formation adéquate pour que l’Ukraine puisse résister aux attaques incessantes et maintenir sa position sur le fleuve Dnipro.