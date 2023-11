Ugreen White Friday : réductions massives sur les principaux produits de recharge

Préparez-vous à réaliser les plus grosses économies de la saison avec l'événement très attendu du White Friday d'Ugreen. Du 20 au 27 novembre, Ugreen, un leader mondial de l'électronique grand public et des technologies de recharge, propose des prix promotionnels irrésistibles sur ses produits haut de gamme via ses magasins Amazon aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. Et ce n'est pas tout : les membres Prime bénéficieront d'un accès anticipé exclusif à des offres et à d'autres avantages intéressants.

Lors de l'événement White Friday, Ugreen réduit ses prix jusqu'à 30 % sur l'ensemble de sa gamme de produits. Des chargeurs et banques d'alimentation aux hubs d'extension, en passant par les accessoires électroniques et les appareils audio, les acheteurs peuvent profiter de remises incroyables sur les principaux produits de recharge du secteur.

Voici quelques-unes des offres incroyables auxquelles vous pouvez vous attendre lors de l'événement White Friday d'Ugreen :

– Le chargeur iPhone 30 15 W avec câble : Chargez votre iPhone 15 Pro jusqu’à 60 % en seulement 30 minutes, trois fois plus vite que le chargeur d’origine. Son design élégant et compact s'intègre parfaitement au décor de n'importe quelle pièce.

– La Magsafe Power Bank 10000 10000 mAh : Cette banque d’alimentation a non seulement du punch avec sa capacité de XNUMX XNUMX mAh, mais est également livrée avec une béquille pliable, vous permettant de charger trois appareils simultanément sur n’importe quelle surface plane.

– Le chargeur de voyage 4 en 1 : Idéal pour les voyageurs fréquents, ce chargeur de voyage peut charger rapidement jusqu'à quatre appareils, vous assurant ainsi d'avoir tous vos gadgets à portée de main lorsque vous séjournez à l'hôtel ou que vous transitez par les aéroports.

– Le hub Revodok USB C 7-en-1 : Conçu pour les professionnels, les créateurs de contenu et les joueurs, ce hub polyvalent relie les appareils avec différentes spécifications de port de charge. Avec les ports USB A, USB C, HDMI et TF, il offre une solution complète pour tous vos besoins de connectivité.

Ugreen, créée en 2012, est une marque de confiance comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Ils se spécialisent dans la fourniture d'accessoires et de solutions numériques distingués, notamment des chargeurs, des accessoires pour téléphones et ordinateurs, ainsi que des accessoires pour la maison et l'automobile.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité de réaliser des économies massives sur des produits de recharge de pointe. Visitez les magasins Amazon Ugreen aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite lors de l'événement White Friday et améliorez votre expérience de recharge.

QFP

Quand a lieu l'événement White Friday d'Ugreen ?

L'événement White Friday d'Ugreen commence le 20 novembre et dure jusqu'au 27 novembre.

Où puis-je trouver les offres du White Friday d'Ugreen ?

Vous pouvez trouver les offres White Friday d'Ugreen dans ses magasins Amazon aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite.

À quels types de réductions puis-je m'attendre ?

Lors de l'événement White Friday, Ugreen propose des réductions allant jusqu'à 30 % sur l'ensemble de sa gamme de produits.

Existe-t-il des avantages exclusifs pour les membres Prime ?

Oui, les membres Prime bénéficieront d'un accès anticipé à des offres et à d'autres avantages intéressants lors de l'événement White Friday d'Ugreen.