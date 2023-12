La ville de New York impose des frais pour les hamburgers de fin de soirée sur Uber Eats

By

À partir de cette semaine, les habitants de New York devront payer un petit supplément pour leurs envies de burger de fin de soirée via Uber Eats. Le service de livraison de nourriture populaire introduit des frais de 2 $ en réponse aux nouvelles exigences de salaire minimum de la ville pour les livreurs. Cette décision fait suite à une tentative judiciaire infructueuse d'Uber et d'autres services de livraison d'applications pour contester la loi.

La ville de New York est devenue en juillet la première ville du pays à établir un taux de salaire minimum pour les livreurs de nourriture des restaurants basés sur des applications. Auparavant, ces travailleurs étaient considérés comme des entrepreneurs indépendants et n'étaient pas couverts par les garanties du travail, notamment le salaire minimum. Selon un rapport du Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de New York, avant la mise en œuvre du salaire minimum, les employés des applications de livraison de la ville gagnaient 11.12 dollars de l'heure, pourboires après dépenses.

Uber, Grubhub et DoorDash ont intenté une action en justice contre la ville pour bloquer les nouvelles exigences salariales, arguant que cela augmenterait le coût des commandes pour les consommateurs. Cependant, leur contestation judiciaire a été rejetée par le juge Nicholas Moyne de la Cour suprême de l'État de New York et confirmée par une cour d'appel.

Alors que le service de livraison d'Uber a enregistré une marge bénéficiaire de 18.2 % au troisième trimestre, d'autres services de livraison d'applications comme DoorDash ont enregistré une perte nette de 75 millions de dollars. Les résultats financiers de ces plateformes de livraison varient considérablement.

En plus des nouveaux frais de livraison, les clients Uber Eats à New York ne peuvent désormais donner un pourboire qu'après la livraison de la commande. Le salaire minimum garanti est appliqué et les livreurs moins payés recevront la différence chaque jeudi.

Même si cette nouvelle taxe pourrait décevoir certains mangeurs de nuit, elle constitue un pas vers une rémunération équitable pour les livreurs. Le taux de salaire minimum garantit que ces travailleurs n'ont pas de difficulté à joindre les deux bouts tout en servant les habitants affamés de la ville.

