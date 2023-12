Patrick McHenry annonce sa retraite du Congrès, alimentant les spéculations sur les nouveaux candidats pour le 10e district du Congrès

Dans une tournure surprenante des événements, le député Patrick McHenry a annoncé sa retraite du Congrès. McHenry, qui a brièvement occupé le poste de président de la Chambre des représentants cette année, avait déjà exprimé son intention de se faire réélire il y a à peine un mois. Les raisons de sa décision restent inconnues.

La retraite de McHenry intervient au milieu de divisions croissantes au sein du House GOP Caucus et de batailles politiques en cours pour le poste de président de la Chambre. « Passée, présente et future, la Chambre des représentants est le centre de notre république américaine », a déclaré McHenry dans une déclaration écrite. « Dans le meilleur comme dans le pire, dans les jours les plus élevés comme dans les plus bas, et des moments de fierté aux moments infâmes, la Chambre est le lieu où se déroulent les désaccords de notre nation liés à nos espoirs d'un avenir meilleur. »

Alors que la nouvelle de la retraite de McHenry se répandait, des spéculations ont immédiatement surgi concernant des candidats potentiels pour occuper le 10e district du Congrès nouvellement redessiné. Le district, qui s'étend désormais de la banlieue de Charlotte au nord en passant par Hickory et Statesville jusqu'à Winston-Salem, est largement considéré comme un siège républicain sûr. Plusieurs législateurs de haut rang résident dans le district, et au moins un a exprimé son intérêt à se présenter pour remplacer McHenry. De plus, un autre candidat républicain a déjà annoncé une campagne pour le siège.

Le représentant de l'État Jason Saine, un ami proche de McHenry depuis ses études universitaires, a exprimé le besoin de prendre le temps de consulter sa famille et ses partisans avant de prendre une décision concernant sa propre candidature. Le républicain Pat Harrigan, auparavant candidat au Congrès dans une autre circonscription, s'est désormais concentré sur la recherche du siège de McHenry.

McHenry, 48 ans, est une figure éminente de la Chambre des représentants depuis son élection en 2005. En gravissant les échelons de la direction de la Chambre, il a été, entre autres, président de l'influent comité des services financiers de la Chambre. Au cours de son mandat, McHenry a démontré un soutien indéfectible à l'ancien président Kevin McCarthy et a joué un rôle clé dans l'obtention des voix nécessaires à la nomination de McCarthy.

Le départ à la retraite de McHenry s'ajoutant au changement potentiel au sein de la délégation du Congrès de Caroline du Nord, le paysage politique de l'État pourrait subir des changements importants avant les élections de 2024. Les limites des circonscriptions redessinées, actuellement soumises à un procès pour délinquance raciale, pourraient entraîner la perte de leurs sièges par trois représentants démocrates au profit de circonscriptions républicaines sûres. Parallèlement à ces opportunités, il y a également une course pour remplacer le député républicain Dan Bishop, qui quitte le Congrès pour se présenter au poste de procureur général.

Alors que la poussière retombe après l'annonce de McHenry, il est évident que le 10e district du Congrès de Caroline du Nord jouera un rôle crucial dans la définition de la future composition de la délégation du Congrès de l'État. Avec la possibilité de nouveaux visages et un changement significatif dans la représentation politique, les prochaines élections devraient être très attendues et surveillées de près.

