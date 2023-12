Les prix du pétrole chutent alors que les prix de l’essence atteignent leur plus bas niveau avant les fêtes de fin d’année

By

Les prix du pétrole brut américain ont connu mercredi une baisse significative de 4%, atteignant leur plus bas niveau depuis fin juin. Cette baisse a coïncidé avec le fait que les prix de détail de l'essence ont atteint leur plus bas niveau depuis janvier, juste avant la saison des achats et des voyages des Fêtes.

Le contrat West Texas Intermediate pour janvier s'est établi à 69.38 $ le baril, en baisse de 2.94 $ ou 4.07 %, tandis que le contrat Brent pour février s'est établi à 74.30 $ le baril, en baisse de 2.90 $ ou 3.76 %.

Malgré les efforts de l’OPEP+ pour augmenter les prix en promettant des réductions de l’offre au premier trimestre 2024, le brut américain et l’indice de référence mondial ont connu cinq jours consécutifs de baisse.

Les prix de l'essence aux États-Unis ont suivi la trajectoire descendante des prix du pétrole, atteignant une moyenne de 3.22 dollars le gallon mercredi. Il s'agit du prix le plus bas depuis le 3 janvier, selon AAA. La baisse des prix du pétrole peut être attribuée à divers facteurs, dont une augmentation de la production de brut hors OPEP+, notamment aux États-Unis, et aux inquiétudes sur l’économie chinoise.

Ajoutant aux incertitudes, Moody's a récemment abaissé la perspective de la note de crédit du gouvernement chinois de négative à stable, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir de la demande pétrolière du pays.

Pendant ce temps, les données américaines publiées mercredi ont montré des signes contradictoires de demande. Les stocks de brut ont chuté de 4.6 millions de barils pour la semaine se terminant le 1er décembre, ce qui indique une forte demande. Toutefois, les stocks d'essence ont augmenté de 5.4 millions de barils, ce qui indique un potentiel affaiblissement de la demande.

Les négociants en pétrole sont sceptiques quant à la capacité des membres de l'OPEP+ à respecter les réductions promises de l'offre de 2.2 millions de barils par jour au premier trimestre de l'année prochaine. Plusieurs membres ont annoncé des réductions volontaires après avoir échoué à parvenir à un accord unanime sur les objectifs de production. Le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, et le vice-Premier ministre russe Alexander Novak ont ​​tenté de rassurer le marché, mais ces assurances semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd, selon Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.