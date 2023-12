Les dépenses de consommation se heurtent à un obstacle alors que le fardeau de la dette augmente

Selon l'économiste Carl Weinberg, une forte baisse des dépenses de consommation constitue un risque important pour l'économie américaine. Les consommateurs comptent largement sur les cartes de crédit pour financer leurs dépenses, ce qui entraîne des taux d’intérêt exorbitants qui sont devenus incontrôlables. Cette tendance alarmante devrait entraîner une baisse des dépenses de consommation au cours de l’année à venir.

Weinberg prévient que les consommateurs prennent conscience de la dure réalité de leurs dettes de carte de crédit et des taux d’intérêt élevés qui y sont associés. L'augmentation des impayés sur les cartes de crédit, rapportée par la Réserve fédérale de New York, indique que les consommateurs commencent à rencontrer des difficultés financières. Même si les revenus réels commencent à se redresser, ils ne suffisent pas à couvrir le fardeau croissant de la dette. Le secteur des ménages et des cartes de crédit à la consommation est particulièrement vulnérable, et Weinberg surveille de près ce risque potentiel de baisse.

En revanche, Monica Defend, directrice de l'Amundi Investment Institute, est plus pessimiste. Elle prédit une récession technique aux États-Unis au cours du premier et du deuxième trimestre de l’année prochaine. Defend estime que le consommateur américain, qui a épuisé son épargne excédentaire, sera durement touché par le resserrement des conditions financières. À mesure que la consommation ralentit et que le marché du travail se refroidit, une récession devient une issue plus probable.

Même si l’économie américaine a connu un « atterrissage en douceur » grâce à la hausse des taux d’intérêt, les perspectives pour 2024 restent incertaines. Les stratèges préviennent que les impacts de la hausse des taux pourraient être retardés et imprévisibles. En outre, les mesures de relance des investissements découlant des initiatives gouvernementales pourraient ne pas suffire à surmonter le déclin de la consommation.

L’économie américaine est restée résiliente par rapport aux autres grandes économies, mais la trajectoire actuelle des dépenses de consommation suscite des inquiétudes. À mesure que l’épargne excédentaire s’épuise et que les taux d’épargne diminuent, la capacité du consommateur américain à maintenir ses niveaux de dépenses antérieurs devient de plus en plus incertaine. L’année prochaine sera cruciale pour déterminer si l’économie pourra éviter une récession ou faire face à des vents contraires importants.