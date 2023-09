La puissance de la ligne de commande Linux : complétion des onglets et historique

Le système d'exploitation Linux est souvent associé à la nécessité d'utiliser des commandes complexes pour accomplir des tâches. Cependant, ce n’est plus le cas. Le bureau Linux a considérablement évolué au fil des années et il est désormais possible d'utiliser Linux sans jamais exécuter une seule commande. Néanmoins, pour certains utilisateurs, la puissance offerte par l'interface de ligne de commande (CLI) Linux peut être séduisante.

Il existe deux fonctionnalités de la ligne de commande Linux qui peuvent grandement améliorer son efficacité : la complétion des onglets et l'historique. La complétion par onglets vous permet de trouver et de compléter facilement des commandes dont vous ne vous souvenez peut-être pas dans leur intégralité. Par exemple, si vous savez qu'une commande commence par « sys », mais que vous ne parvenez pas à vous souvenir de la commande complète, tapez simplement « sys » et appuyez sur Tab. La ligne de commande remplira automatiquement le reste de la commande.

La fonction d’historique des commandes est également utile. En appuyant sur la flèche vers le haut de votre clavier, vous pouvez faire défiler les commandes que vous avez précédemment saisies. Cela vous permet de rechercher et de réexécuter rapidement des commandes sans avoir à les saisir à nouveau. Une fois que vous avez trouvé la commande souhaitée dans l'historique, appuyer sur Entrée l'exécutera, comme si vous veniez de la taper.

Ces astuces peuvent être incroyablement utiles pour les utilisateurs Linux novices et expérimentés. Ils rendent l'utilisation de la ligne de commande moins intimidante et plus efficace, ce qui permet d'économiser du temps et des tracas. En vous familiarisant avec la complétion et l'historique des onglets, vous pouvez exploiter pleinement la puissance de la CLI Linux et profiter de ses capacités.

