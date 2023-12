Découvrez les villes les plus festives d'Amérique pour Noël

Vous recherchez l’expérience de Noël ultime ? Cherchez pas plus loin. Selon un récent sondage réalisé par Mixbook, une marque de livres photo, voici les meilleures villes d'Amérique qui incarnent véritablement l'esprit de Noël. Bien que certains des prétendants attendus, comme le Pôle Nord, en Alaska, se classent en tête de liste, il y a également eu quelques entrées surprenantes.

En tête de liste des villes les plus « de Noël » d'Amérique se trouve Pigeon Forge, dans le Tennessee. Cette ville pittoresque est peut-être située dans le Sud, mais elle capture l'esprit des fêtes avec son allure festive et la chaleur des Appalaches. Pendant la période des fêtes, Pigeon Forge se transforme en un paradis hivernal, orné de millions de lumières scintillantes et de décorations festives. La ville accueille divers événements sur le thème de Noël, notamment des défilés et le Winterfest, où les visiteurs peuvent s'émerveiller devant de superbes jeux de lumière et profiter de spectacles en direct. Dollywood, le célèbre parc à thème fondé par Dolly Parton, propose également une multitude de célébrations de fêtes.

Durango, Colorado, arrive en deuxième position, suivi de Lake Placid, New York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virginie, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Holland, Michigan, Bethlehem, Pennsylvanie et North Pole, Alaska, complétant le sommet. dix. Même si le New Jersey n'est peut-être pas le premier endroit qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à une atmosphère de Noël, Cape May et Morristown ont prouvé qu'ils méritaient une place sur la liste.

Cape May, une ville balnéaire pittoresque connue pour ses grandes maisons victoriennes, se transforme en une merveille de Noël pendant la période de Noël. Le quartier historique est orné de milliers de lumières scintillantes et de décorations festives, créant une scène tout droit sortie d'un roman de Dickens. Les « Cape May Christmas Candlelight House Tours » annuelles permettent aux visiteurs d'explorer des auberges et des maisons joliment décorées, s'immergeant dans la chaleur et le charme d'une époque révolue. Pendant ce temps, Morristown devient un paradis hivernal avec son Morristown Green historique servant de pièce maîtresse des festivités des fêtes. Le vert est rempli de lumières et de décorations, et la ville accueille un festival de Noël avec des démonstrations de sculptures sur glace, des visites du Père Noël et des promenades en calèche.

Que vous recherchiez un pays des merveilles enneigé ou une retraite côtière festive, ces villes offrent le cadre idéal pour célébrer la magie de Noël. Pour la liste complète des 75 villes les plus « de Noël » d'Amérique, visitez le site Web Mixbook et commencez dès maintenant à planifier vos aventures de vacances.

