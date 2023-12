Twitch met à jour les politiques relatives au contenu à caractère sexuel

By

Twitch, la plateforme de diffusion en direct appartenant à Amazon, a récemment modifié ses politiques concernant le contenu sexuel. Les nouvelles directives stipulent que certains types de contenus à caractère sexuel qui étaient auparavant interdits seront désormais autorisés s'ils sont correctement étiquetés.

En vertu des règles mises à jour, les représentations de nature artistique telles que les dessins, les animations ou les sculptures qui présentent « des seins et/ou des organes génitaux ou des fesses entièrement exposés, quel que soit le sexe », seront désormais autorisées tant que les créateurs étiquetent le contenu comme contenant du contenu sexuel. thèmes. Cependant, les actes sexuels fictifs et la masturbation restent interdits.

Dans un article de blog, Twitch a déclaré que ce changement de politique avait été apporté en réponse aux commentaires de la communauté des artistes sur la plateforme. L'entreprise a reconnu que la politique précédente était trop restrictive et ne prenait pas en compte l'impact du contenu artistique.

Il convient de noter que Twitch n'autorise toujours pas les streamers à être entièrement ou partiellement nus. Cependant, le contenu qui met intentionnellement en valeur les seins, les fesses ou la région pelvienne, ainsi que l'écriture corporelle et la peinture corporelle sur les seins et/ou les fesses d'une femme, seront autorisés avec une étiquette Thèmes sexuels. De plus, les danses telles que le twerk, le grincement et la pole dance sont désormais autorisées sans étiquette.

La politique de Twitch reste inchangée concernant les jeux axés sur la nudité, la pornographie ou la violence sexuelle. Ces types de jeux sont encore totalement interdits. Pour les jeux qui présentent incidemment de la nudité, une étiquette de classification de contenu de jeux classés pour adultes est suffisante.

La plateforme de diffusion en direct a introduit les étiquettes de classification de contenu (CCL) en juin afin de garantir un étiquetage précis du contenu. En permettant un étiquetage approprié du contenu sexuel à l'aide des CCL, Twitch estime que certaines des restrictions précédentes ne sont plus nécessaires.

De plus, les téléspectateurs doivent donner leur consentement explicite avant de regarder un flux portant une étiquette de classification de contenu. Twitch ne fera plus la promotion de diffusions en direct avec des étiquettes indiquant des drogues, une intoxication, un usage excessif du tabac, des représentations violentes et graphiques, des jeux de hasard et/ou des thèmes sexuels sur la page d'accueil en raison de la nature visuelle de ces sujets.

Les streamers qui ne parviennent pas à appliquer la bonne étiquette de classification de contenu recevront des avertissements et Twitch appliquera la bonne étiquette si nécessaire. Les récidives entraîneront un verrouillage temporaire de l'étiquette mais n'entraîneront pas de suspension.