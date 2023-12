Twitch met à jour sa politique pour améliorer la modération du contenu à caractère sexuel

Twitch, la plateforme de streaming populaire, a annoncé des modifications à ses politiques concernant le contenu à caractère sexuel dans le but d'améliorer la modération. En vertu de la nouvelle politique, Twitch autorisera certains contenus auparavant interdits, à condition qu'ils soient clairement étiquetés pour avertir les téléspectateurs.

Cette mise à jour intervient après que Twitch ait été critiqué pour sa gestion incohérente du contenu sexuel dans le passé. Alors que certains streamers ont reçu des interdictions ou des avertissements pour exposition accidentelle, d’autres n’ont subi aucune conséquence pour des incidents similaires. En réponse à ces préoccupations, Twitch a mis en place un système d'étiquette de classification de contenu (CCL), permettant aux créateurs d'avertir les utilisateurs des thèmes sexuels, des jeux de hasard, de la vulgarité ou de tout autre contenu réservé aux adultes dans leurs flux.

Plus précisément, la nouvelle politique autorise « les seins, les fesses ou la région pelvienne délibérément mis en valeur » ainsi que « les seins et/ou les organes génitaux ou les fesses entièrement exposés d'une femme, quel que soit son sexe », sous forme dessinée, animée ou sculptée. Twitch n'exigera également plus d'étiquette pour les flux impliquant du twerk, du broyage et de la pole dance. Cependant, la plateforme interdit toujours les jeux sexuels, la violence sexuelle et la pornographie explicite.

Angela Hession, responsable de la confiance des clients chez Twitch, affirme que la mise à jour de la politique a été motivée par les commentaires des streamers qui ont trouvé les directives précédentes déroutantes. En fusionnant les règles relatives aux contenus sexuellement suggestifs et sexuellement explicites, Twitch vise à empêcher que les streamers présentant des femmes ne soient injustement pénalisés.

Bien que les flux pour adultes n'apparaissent pas sur la page d'accueil, les utilisateurs peuvent toujours rechercher du contenu étiqueté ou le trouver directement sur la chaîne d'un créateur. De plus, Twitch appliquera automatiquement une étiquette « Jeu classé pour adultes » aux flux présentant des jeux classés pour adultes.

Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de Twitch et le raisonnement qui la sous-tend, les utilisateurs peuvent se référer à la section FAQ au bas du billet de blog de Twitch.