Turok 3 Remastered est sorti tôt sur Nintendo Switch, le développeur reconnaît les bugs

Le très attendu Turok 3 Remastered est sorti plus tôt que prévu sur Nintendo Switch en Europe et en Océanie, prenant son développeur, Nightdive Studios, au dépourvu. Le studio derrière le célèbre remake de System Shock s'est excusé pour la confusion entourant le retard de la date de sortie, assurant aux fans que ce lancement anticipé inattendu ne faisait pas partie du plan initial.

En raison d'un problème de communication avec Nintendo Europe, Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered est devenu disponible sur l'eShop le 14 novembre, alors qu'il était censé l'être le 30 novembre aux côtés d'autres plateformes. De ce fait, le jeu contient encore plusieurs bugs, et certaines fonctionnalités de qualité de vie sont manquantes. Nightdive Studios travaille assidûment pour résoudre ces problèmes et prévoit de publier un correctif à la mi-décembre pour remédier à la situation.

L'un des bugs connus est un crash qui se produit lors de la tentative d'accès au menu Démarrer lors de la sélection d'un personnage lors de la séquence d'introduction. De plus, des fonctionnalités telles que l'invincibilité sont absentes et deux astuces sont actuellement indisponibles. Bien que le jeu soit au prix de 24.99 £ au Royaume-Uni, il n'y a actuellement aucun avertissement sur la page eShop concernant ces bugs ou fonctionnalités manquantes.

Le retard dans la résolution de ces problèmes est principalement dû au processus de certification du jeu auprès de Nintendo of Europe. Alors que les autres plateformes recevront la version corrigée le 30 novembre prochain, Nightdive Studios assure aux joueurs qu'ils travaillent sans relâche pour résoudre ces problèmes au plus vite.

Malgré ce revers, Nightdive Studios reste déterminé à revitaliser les jeux classiques. Ayant déjà publié des remasters des deux premiers titres Turok, le remaster de Turok 3 pourrait marquer la fin de leur travail sur la franchise. Cependant, avec le dévouement de Nightdive à ressusciter les classiques perdus, la porte n'est peut-être pas entièrement fermée sur la série Turok.

FAQ:

Q : Quand Turok 3 Remastered est-il sorti sur Nintendo Switch ?

R : Turok 3 Remastered est sorti plus tôt que prévu sur Nintendo Switch en Europe et en Océanie, le 14 novembre.

Q : Pourquoi Turok 3 Remastered contient-il des bugs ?

R : Le jeu est sorti prématurément et le développeur, Nightdive Studios, n'a pas pu corriger tous les bugs avant le lancement.

Q : Les bugs de Turok 3 seront-ils corrigés ?

R : Oui, Nightdive Studios travaille activement à la résolution des bugs et prévoit de publier un correctif à la mi-décembre.

Q : Y a-t-il des fonctionnalités manquantes dans Turok 3 Remastered ?

R : Oui, certaines fonctionnalités de qualité de vie, notamment l'invincibilité et les astuces, sont actuellement absentes du jeu.

Q : Les joueurs seront-ils informés des bugs et des fonctionnalités manquantes avant d'acheter ?

R : Malheureusement, il n'y a actuellement aucun avertissement concernant les bugs ou les fonctionnalités manquantes sur la page eShop de Turok 3 Remastered.