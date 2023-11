Le Bureau de la sécurité des transports inspecte un remorqueur coulé à Mill Bay

By

Les inspecteurs du Bureau de la sécurité des transports (BST) ont procédé mardi à une inspection approfondie d'un remorqueur coulé qui s'était écrasé au large de Wreck Beach, à Vancouver, en octobre. L'inspection faisait suite à la récupération du corps d'un homme de 61 ans qui se trouvait à bord lors du naufrage. L'équipe d'inspection du BST est arrivée à Mill Bay pour évaluer l'état du navire et recueillir des renseignements essentiels afin de déterminer la cause de l'incident.

Le naufrage du remorqueur, baptisé Green Hornet, avait déclenché une opération de recherche maritime après que l'opérateur du bateau ait lancé un appel de détresse. Cependant, les plongeurs d'un aéroglisseur de la Garde côtière canadienne ont confirmé par la suite qu'il n'y avait aucune autre personne à bord au moment de l'incident.

Le remorqueur coulé a finalement été renfloué le 8 novembre et transporté à Mill Bay. Le porte-parole du BST, Hugo Fontaine, a déclaré que l'entrepreneur responsable du sauvetage du navire l'avait emmené dans son chantier de Mill Bay pour une enquête et un examen plus approfondis.

Bien que la cause précise du naufrage n'ait pas encore été révélée, il est pertinent de noter que l'incident s'est produit dans des conditions météorologiques défavorables, avec des vents violents et des eaux agitées. Le BST analyse méticuleusement toutes les informations disponibles, y compris les relevés météorologiques, afin de mieux comprendre les circonstances ayant mené à ce malheureux incident.

L'inspection menée à Mill Bay par le BST constitue une étape cruciale de son enquête approfondie, qui vise à dévoiler les facteurs sous-jacents ayant contribué au naufrage. Leurs conclusions permettront non seulement de faire la lumière sur l'incident spécifique, mais pourraient potentiellement conduire à des mesures de sécurité renforcées dans les opérations maritimes.

QFP

1. Quelle est la cause du naufrage du remorqueur Green Hornet ?

La cause du naufrage n'a pas encore été déterminée. Le Bureau de la sécurité des transports enquête sur l'incident pour déterminer les facteurs sous-jacents.

2. Y avait-il quelqu'un d'autre à bord lors du naufrage ?

Des plongeurs de la Garde côtière canadienne ont confirmé qu'aucune autre personne ne se trouvait à bord du Green Hornet au moment de l'incident.

Sources:

– Vancouver Sun : [URL du domaine sans la sous-page]