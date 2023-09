Les derniers titres : échange de prisonniers avec l'Iran, approbation d'un nouveau vaccin par la FDA, procès antitrust contre Google, menace d'ouragan, retour du talk-show de Drew Barrymore et catastrophe du vin au Portugal

Récemment, l’administration Biden a fait un pas en avant vers la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran en accordant aux banques une dérogation leur permettant de transférer 6 milliards de dollars de fonds pétroliers iraniens gelés sans craindre de sanctions américaines. Le Congrès a été informé de cette évolution et l’échange de prisonniers pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. En échange, cinq citoyens iraniens détenus aux États-Unis seront également libérés. Cette démarche diplomatique vise à améliorer les relations américano-iraniennes.

La FDA a accordé l’approbation d’un nouveau vaccin contre le coronavirus qui cible spécifiquement la sous-variante omicron, en préparation pour la prochaine saison des virus respiratoires à l’automne. Bien que le vaccin ait été autorisé pour toute personne âgée de 6 mois et plus, le comité consultatif du CDC se réunira pour déterminer une approche plus ciblée. Le vaccin devrait être disponible plus tard cette semaine et sera gratuit pour la plupart des Américains disposant d’une assurance privée, Medicaid ou Medicare.

Le Maroc a mis du temps à accepter l'aide étrangère suite au récent tremblement de terre. Le pays a été confronté à des difficultés dans la coordination des efforts de secours et la distribution de l'aide aux zones touchées, ce qui a entraîné des retards dans l'assistance aux personnes touchées par la catastrophe.

Le ministère de la Justice s'apprête à entamer un procès antitrust contre Google, dans lequel le géant de la technologie sera scruté pour avoir potentiellement utilisé sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour étouffer la concurrence dans les domaines de la recherche et de la publicité. Ce procès très médiatisé est le premier du genre contre une grande entreprise technologique depuis plus de deux décennies et pourrait avoir des implications significatives pour l'industrie technologique et la portée future de Google.

L'ouragan Lee constitue une menace croissante pour l'est de la Nouvelle-Angleterre, avec un risque de vents violents, de fortes pluies et d'ondes de tempête. Bien qu'il soit prévu qu'il demeure au large des côtes, les Maritimes canadiennes et la Nouvelle-Écosse pourraient être directement touchées. La tempête devrait s'affaiblir mais augmenter en ampleur à mesure qu'elle se déplace vers le nord.

Au milieu des grèves en cours à Hollywood, Drew Barrymore ramène son talk-show. Cette décision intervient à un moment où de nombreuses productions sont suspendues, offrant ainsi aux téléspectateurs du contenu frais pendant la période d'arrêt de l'industrie.

Lors d'une catastrophe liée au vin, environ 600,000 XNUMX gallons de vin rouge ont inondé les rues de São Lourenço do Bairro, au Portugal, après l'éclatement de deux cuves à vin appartenant à une distillerie locale. Les pompiers ont pu détourner l’énorme quantité de vin vers une station d’épuration. Le vin devait être détruit en raison d'un excédent cette année, le rendant impropre à la consommation.

Enfin, les utilisateurs de Chrome peuvent désormais profiter de nouveaux paramètres de confidentialité et de publicité. Ces paramètres visent à améliorer la confidentialité et à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience de navigation.

