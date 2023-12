Donald Trump nie être un dictateur et remet en question l'aptitude de Biden à exercer ses fonctions

By

Lors d'une récente assemblée publique avec Sean Hannity de Fox News, l'ancien président Donald Trump a évoqué les rumeurs qui circulaient sur ses intentions s'il devait revenir au pouvoir en 2025. Trump, qui a d'abord hésité à répondre, a clairement indiqué qu'il ne serait pas un dictateur. sauf le premier jour de son deuxième mandat. Il a précisé que son autorité dictatoriale s’exercerait uniquement sur deux questions spécifiques : la fermeture de la frontière et l’expansion des forages.

En affirmant explicitement sa position non dictatoriale, Trump tentait peut-être de désamorcer les inquiétudes croissantes concernant une approche autocratique de son projet de second mandat. Cependant, ses commentaires ont été rapidement saisis par la campagne du président Joe Biden, qui les a utilisés comme preuve des intentions présumées de Trump. La directrice de campagne de Biden-Harris, Julie Chavez Rodriguez, a fait remarquer que Trump avait été franc au sujet de ses projets et a exhorté les Américains à le prendre au sérieux.

Lors de l'assemblée publique, Trump a également mis en doute l'avenir du président Biden en tant que candidat démocrate en 2024. Il a fait part de ses inquiétudes concernant le bien-être mental et physique de Biden, exprimant ses doutes sur sa capacité à supporter le processus de campagne épuisant. Trump, qui a lui-même 77 ans, a soulevé des questions sur l'âge et les capacités de Biden dans le passé.

Interrogé sur les successeurs potentiels de Biden, Trump a indirectement pointé du doigt Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, citant sa performance lors d’un récent débat. Bien qu’il n’ait pas explicitement approuvé Newsom, Trump a salué sa présentation tout en critiquant son manque d’exactitude factuelle.

Plus tôt dans la journée, Biden avait assisté à une collecte de fonds et avait fait une déclaration importante concernant ses projets de réélection. Il a suggéré que s’il pensait que Trump serait le candidat républicain, il ne briguerait peut-être pas un second mandat. Cependant, lorsqu’on lui a insisté davantage, Biden a précisé qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner pour le moment.

Ces récents commentaires de Donald Trump concernant sa dictature, l’aptitude de Biden à exercer ses fonctions et ses successeurs potentiels mettent en évidence les tensions politiques actuelles et les spéculations entourant les élections de 2024. Alors que le décor est planté pour de futures batailles politiques, les déclarations faites par Trump et Biden offrent un aperçu du chemin potentiellement controversé qui les attend.

