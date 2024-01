Trois athlètes du club de canoë-kayak Three Fort Canoe & Kayak Club honorés par Canoe Kayak BC

Résumé : Trois talentueux athlètes du club de canoë-kayak Three Fort Canoe & Kayak Club ont été reconnus par l’équipe provinciale de Canoe Kayak BC pour leurs performances exceptionnelles aux Championnats nationaux de sprint. Abby Charlesworth, Alex Smith et Jeffrey Sun ont tous obtenu des podiums, consolidant ainsi leur place parmi les meilleurs pagayeurs de canoë et de kayak en sprint et en slalom de la Colombie-Britannique. De plus, cinq membres du club ont été sélectionnés pour l’équipe BC NextGen, qui vise à soutenir les athlètes dans leur développement vers le succès provincial et national.

FAQ :

Q : Quelles sont les réalisations d’Abby Charlesworth, Alex Smith et Jeffrey Sun ?

R : Ils ont tous obtenu des podiums aux Championnats nationaux de sprint.

Q : Quel programme a reconnu leur talent ?

R : L’équipe provinciale de Canoe Kayak BC a reconnu leur potentiel et leur engagement dans l’entraînement.

Q : Qui d’autre du club de canoë-kayak Three Fort Canoe & Kayak Club a été sélectionné pour un programme de développement ?

R : Bishan Biln, Eva Jancker, Roxie Bodnar, Terry Igarashi et Zach Smith ont été sélectionnés pour l’équipe BC NextGen.

Q : Quel soutien les membres de l’équipe recevront-ils ?

R : Ils auront l’opportunité de participer à des stages d’entraînement, de recevoir une formation et un soutien continu tout au long de l’année.

Q : Que signifie cette reconnaissance pour les athlètes ?

R : Cela leur offre de nouvelles opportunités pour développer leurs compétences et recevoir un encadrement exceptionnel.

Cette reconnaissance vient couronner une année réussie pour le club. Notamment, le club a rapporté que 2023 a marqué un retour à des programmes similaires à ceux d’avant la pandémie, avec une participation significative des écoles locales, des adultes et des jeunes dans des programmes de canoë récréatif et des camps d’été. Le club a également eu l’honneur d’accueillir des événements provinciaux, notamment des stages, des camps d’entraînement et une régate.

Le club de canoë-kayak Three Fort Canoe & Kayak Club est dédié à offrir des programmes tant récréatifs que compétitifs pour les jeunes et les adultes. Situé sur le chenal Bedford à Fort Langley, le club fonctionne depuis le quai de sport nautique situé derrière le Fort Pub. Les installations sont gérées par la Bedford Channel Society, et le club accueille des membres de cinq organisations communautaires de pagaie. Visitez fortcanoekayak.ca ou leur page Facebook, « Fort Canoe Kayak Club », pour plus d’informations.