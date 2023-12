Trois femmes arrêtées pour tentative de vol dans un magasin de détail local

Sommaire : Trois femmes ont récemment été appréhendées pour avoir tenté de voler des marchandises dans un magasin de détail important à Odessa, au Texas. Les suspects, identifiés comme étant Luisa Fernanda Molina, Danelly Andrea Loaiza et Yoselyn Cuellar Viltres, ont été accusés de vol de biens et de participation à des activités criminelles organisées. L'incident a eu lieu dans un magasin Walmart le 28 novembre, où un employé de la protection des actifs a remarqué le comportement suspect et a arrêté le trio. Des preuves vidéo provenant d'une station de paiement automatique ont révélé que les femmes emballaient des marchandises sans les scanner ni les payer, ce qui a entraîné un total estimé de 800 $ de biens volés. Les suspects ont été rapidement arrêtés puis emmenés au centre d'application de la loi du comté d'Ector pour y être jugés. Parmi les trois, Molina a déjà versé une caution d'une valeur totale de 6,000 XNUMX dollars, tandis que Viltres et Loaiza ont été remis aux services de l'immigration et des douanes.

Veuillez noter que le contenu fourni est une adaptation créative de l'article original.