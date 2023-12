Tribes 3: Rivals dévoilé comme un FPS en équipe avec des fonctionnalités de gameplay uniques

Prophecy Games, le développeur derrière la très attendue série Tribes, a enfin dévoilé son dernier opus, Tribes 3 : Rivals. Ce prochain jeu propulse le genre de jeu de tir compétitif à la première personne vers de nouveaux sommets avec son gameplay en équipe, ses mécanismes de mouvement rapides et sa guerre basée sur les classes.

Dans Tribes 3 : Rivals, les joueurs s'engagent dans des batailles intenses pour capturer le drapeau de l'équipe ennemie tout en défendant le leur. Pour les aider dans leur mission, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de classes – légères, moyennes et lourdes – chacune équipée de capacités, d'avantages et d'armes uniques. Le système de mouvement à grande vitesse du jeu s'articule autour de l'utilisation innovante du vol en jetpack et du « ski », permettant aux joueurs de naviguer sur les vastes cartes avec une vitesse et une agilité exceptionnelles.

Bien que Tribes 3 prenne actuellement en charge les matchs 5v5, Prophecy Games envisage activement d'autres tailles de modes de jeu en fonction des commentaires des joueurs. De plus, les développeurs prévoient d'introduire d'autres modes de jeu, tels que les contre-la-montre, et d'inclure des véhicules dans les futures mises à jour. De plus, Tribes 3 offre aux joueurs la possibilité de créer des matchs personnalisés, des modes de jeu et même de concevoir leur propre contenu selon une approche progressive.

Même si la date de sortie de Tribes 3: Rivals n'a pas encore été annoncée, les fans enthousiastes peuvent participer à des tests de jeu limités qui auront lieu au cours des prochains mois. Les inscriptions à ces playtests sont disponibles sur le site officiel du jeu. Le lancement de Tribes 3 est attendu sur PC via des plateformes populaires comme Steam et Epic Games Store, avec des plans pour une sortie console sur PlayStation et Xbox ultérieurement.

En termes de prix, l'édition de base de Tribes 3 sera disponible au prix de 19.95 $, les éditions premium offrant des produits cosmétiques supplémentaires à un prix plus élevé. Prophecy Games rassure les joueurs sur le fait que les armes ne nécessiteront pas de déverrouillage et que tous les objets non cosmétiques seront facilement accessibles. Les développeurs prévoient également de proposer uniquement des objets cosmétiques pour les achats en jeu, ainsi que la possibilité d'un abonnement saisonnier.

Tribes 3 : Rivals s'appuie sur l'héritage de la franchise Tribes, apparue pour la première fois en 1998 et qui a été acclamée par la critique au fil des ans. Prophecy Games, qui faisait auparavant partie de Hi-Rez Studios, s'est transformé en studio indépendant début 2020 pour poursuivre le développement de Tribes et explorer davantage son potentiel.

FAQ:

Q : Quelles sont les caractéristiques uniques de Tribes 3 : Rivals ?

R : Tribes 3 propose un gameplay en équipe, des mécanismes de mouvement rapides et une guerre basée sur les classes, combinant le vol en jetpack et le « ski » pour une mobilité améliorée.

Q : Les joueurs peuvent-ils créer des modes de jeu et du contenu personnalisés ?

R : Oui, Tribes 3 permet aux joueurs de créer des matchs personnalisés, des modes de jeu et du contenu généré par les utilisateurs.

Q : Tribes 3 prendra-t-il en charge d'autres modes de jeu et véhicules à l'avenir ?

R : Oui, Prophecy Games prévoit d'introduire des modes de jeu supplémentaires, tels que les contre-la-montre, et d'inclure des véhicules dans les futures mises à jour.

Q : Combien coûtera Tribes 3 et quels objets peuvent être achetés dans le jeu ?

R : L'édition de base de Tribes 3 coûtera 19.95 $, les éditions premium offrant des produits cosmétiques supplémentaires. Les développeurs assurent aux joueurs que le déverrouillage des armes n’est pas nécessaire et que les objets non cosmétiques seront facilement accessibles. Les achats en jeu consisteront principalement en objets cosmétiques, et un pass saisonnier pourra être disponible.

Q : Quand sortira Tribes 3 ?

R : La date de sortie de Tribes 3 n'a pas encore été annoncée, mais des tests de jeu limités seront effectués au cours des prochains mois.

Q : Sur quelles plateformes Tribes 3 sera-t-il disponible ?

R : Tribes 3 sera initialement lancé sur PC via Steam et Epic Games Store, avec une sortie prévue sur PlayStation et Xbox ultérieurement.

