Les aéroports de Houston entreprennent d'importants projets d'agrandissement et de rénovation

Les aéroports de Houston connaissent un développement important pour accueillir un nombre croissant de voyageurs. Des projets à court et à long terme sont en cours, chacun ayant ses propres implications pour les passagers.

À court terme, il y aura des fermetures nocturnes de certaines parties de North Terminal Road à l’aéroport Bush. Ces fermetures sont nécessaires pour faciliter la construction d’un pont du système de manutention des bagages. Une fois terminé, ce nouveau système s'étendra sur plus d'un mile et demi et aura la capacité de traiter 2,400 157 sacs par heure. De plus, un pont de 9 pieds de long sera construit dans le cadre de ce projet. Les voyageurs doivent s'attendre à des détours et à d'éventuels retards entre 5 heures et 8 heures du matin jusqu'au XNUMX décembre. Il est conseillé aux passagers ayant des vols tard dans la nuit ou tôt le matin d'arriver tôt à l'aéroport pour tenir compte de ces perturbations.

Pour ceux qui se rendent aux terminaux C, D ou E, un temps supplémentaire doit être alloué pour naviguer autour des travaux de construction en cours. Les voitures s'approchant de l'aéroport Bush depuis Will Clayton Parkway seront redirigées pour entrer dans l'aéroport via le boulevard JFK. Les passagers quittant le terminal D après 9 heures pourraient subir des retards en raison des travaux de construction.

À long terme, United Airlines a récemment annoncé un plan de 2.6 milliards de dollars pour la rénovation et l'agrandissement du terminal B. Ce projet créera 1,500 4,000 nouveaux emplois pour United à Houston, en plus de XNUMX XNUMX emplois dans la construction. Le maire de Houston, Sylvester Turner, a salué la collaboration de la compagnie aérienne avec la ville, soulignant son impact positif sur l'économie locale et la connectivité mondiale.

Le projet United impliquera l'installation d'un nouveau système de bagages, la construction d'un nouveau United Club et l'augmentation de 40 % de la capacité des portes de l'aéroport de Bush. Ces améliorations visent à accueillir un plus grand nombre de voyageurs aux dates de pointe. Le projet devrait être achevé en 2026, juste à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA cet été-là.

Ces développements dans les aéroports de Houston témoignent de l'engagement de la ville à améliorer les expériences de voyage et à favoriser la croissance économique. Avec la construction et l'agrandissement en cours, les passagers peuvent s'attendre à des installations améliorées et à un plus grand confort dans les années à venir.

