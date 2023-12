Creative Assembly reconnaît les défis et s’engage à apporter des améliorations

Creative Assembly, le studio de jeux derrière des titres populaires tels que Total War : Warhammer 3 et Total War : Pharaoh, a présenté ses excuses à la communauté des joueurs. Dans un récent article de blog, Roger Collum, vice-président de Creative Assembly, a évoqué les faux pas commis par l'entreprise et a exprimé son engagement à améliorer ses relations avec les joueurs.

Collum a reconnu les difficultés des derniers mois et l'impact qu'elles ont eu sur la communauté. Il a exprimé sa profonde compréhension de la confusion, de la frustration et de la méfiance ressenties par les joueurs et a souligné que le studio n'avait jamais eu l'intention de décevoir son public. Creative Assembly est déterminé à regagner la confiance de ses joueurs en travaillant vers une relation plus transparente et cohérente.

Pour répondre aux préoccupations concernant le DLC Total War: Warhammer 3, Creative Assembly s'est engagé à fournir du contenu supplémentaire aux propriétaires du DLC Shadows of Change. Les joueurs ont exprimé leur mécontentement quant à la valeur offerte par le DLC, ce qui a incité le studio à prévoir une mise à jour importante en février 2024, qui sera fournie gratuitement aux joueurs. La sortie du DLC Thrones of Decay a été reportée à avril 2024 pour garantir une transparence totale sur son contenu avant que les précommandes ne soient disponibles.

De plus, Creative Assembly a pris des mesures pour résoudre le problème de Total War: Pharaoh. En réponse à la baisse du prix du jeu, le studio effectuera des remboursements partiels à tous les clients via les fonds Steam Wallet. Les éditions les plus chères de Pharaon ont été retirées de la vente, ne proposant qu'une seule édition à l'achat. Le studio réévalue également l’avenir de Total War : Pharaoh et envisage d’éventuelles mises à jour et améliorations.

Collum a conclu le billet de blog en assurant aux joueurs que Creative Assembly reste engagé envers la série Total War et ses fans. Tout en reconnaissant leurs erreurs passées, le studio est déterminé à en tirer des leçons et à offrir une expérience qui apporte joie et satisfaction aux joueurs.

Avec ces initiatives et promesses, Creative Assembly s’efforce de reconstruire sa relation avec la communauté des joueurs et de regagner la confiance de ses fidèles joueurs.