Total War Warhammer 3 DLC fait face à des réactions négatives, Creative Assembly prend la responsabilité

Suite à la sortie du récent DLC de Total War Warhammer 3, Shadow of Change, Creative Assembly a reçu des critiques de la part des fans de jeux de stratégie concernant le prix et le contenu élevés du DLC. En réponse, le studio reconnaît ses erreurs et assume la responsabilité des problèmes soulevés. Creative Assembly a présenté ses excuses à ses fans et a promis de faire amende honorable.

Dans un communiqué, Roger Collum, vice-président de Creative Assembly, exprime les regrets du studio : « Ces derniers mois ont été difficiles, et nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs dans notre relation avec vous tous. Nous avons constamment discuté en interne de la manière dont nous pouvons revenir sur des bases solides. Ce qui est clair, c'est que ce ne sera pas facile et que cela demandera du temps et des efforts.»

Collum explique en outre que Shadows of Change "n'a pas répondu aux attentes quant à ce que devrait être un DLC". De ce fait, le studio a prévu une mise à jour majeure du DLC en février 2024, qui sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de Total War Warhammer 3. Cependant, en raison de la nécessité de corriger les erreurs passées, la sortie du DLC Thrones of Decay a été retardée jusqu'en avril 2024. Creative Assembly veut s'assurer que le prochain DLC répond aux attentes des fans et fournit le contenu qu'ils méritent.

En plus des soucis de DLC, les joueurs de Total War Pharaoh recevront un remboursement partiel, certaines versions du jeu ayant été retirées de la vente sur Steam. Le prix du jeu a également été réduit à 39.99 $/29.99 £, et les joueurs ayant acheté le jeu au prix précédent seront remboursés en conséquence. De plus, les éditions de luxe et Dynasty de Total War Pharaoh ont été abandonnées, ne laissant qu'une seule version disponible à l'achat.

Collum conclut la déclaration en réitérant les excuses du studio et en reconnaissant que les erreurs commises relèvent d'une responsabilité collective. Creative Assembly assure aux fans qu’ils écoutent et s’engagent à rectifier la situation.

