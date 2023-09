Les cinq braquages ​​​​les plus lucratifs de tous les temps dans GTA Online

L'argent est crucial dans Grand Theft Auto (GTA) Online, et les braquages ​​sont l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de gagner des millions. Dans cet article, nous explorerons les cinq braquages ​​les plus lucratifs de GTA Online :

5) Le problème Bogdan : ce braquage fait partie des actes Doomsday Heist et nécessite de deux à quatre joueurs. Une équipe doit infiltrer un sous-marin, tandis que l'autre assure la couverture à l'aide du Mammoth Avenger de GTA Online. Le paiement pour The Bogdan Problem est d’environ 1,425,000 XNUMX XNUMX $ en difficulté normale.

4) The Pacific Standard Job : Ce scénario classique de vol de banque a été introduit en 2015. Il nécessite quatre joueurs et implique des situations à haut risque et des batailles avec des équipes de braquage rivales. Le paiement pour The Pacific Standard Job est de 750,000 1,500,000 $ en difficulté Facile, de 1,875,000 XNUMX XNUMX $ en difficulté Normale et de XNUMX XNUMX XNUMX $ en difficulté Difficile.

3) Le scénario Doomsday : étant l'un des actes du Doomsday Heist, ce braquage peut être réalisé par deux à quatre joueurs. Bien que long, il offre un gain de 1,800,000 2,250,000 XNUMX $ en difficulté normale et de XNUMX XNUMX XNUMX $ en difficulté difficile.

2) Le braquage du Diamond Casino : ce braquage, ajouté fin 2019, oblige les joueurs à mettre en place une arcade. Il propose trois approches : silencieuse et sournoise, Big Con ou agressive. Le gain le plus élevé de 3,619,000 XNUMX XNUMX $ peut être gagné en pillant des diamants en difficulté Difficile.

1) Le braquage de Cayo Perico : Contrairement aux autres, ce braquage peut être joué en solo. Il se déroule sur l'île de Cayo Perico et nécessite un Diamond Casino Penthouse et le sous-marin Kosatka. Le paiement principal dépend de la cible, la Statue de la Panthère offrant 4,089,152 XNUMX XNUMX $ en difficulté Difficile.

Ces braquages ​​offrent aux joueurs des opportunités lucratives d’amasser des richesses dans GTA Online. Source : Connaissances et expérience du jeu.