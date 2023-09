La diffusion numérique Xbox revient au Tokyo Game Show 2023

Le très attendu Xbox Digital Broadcast devrait faire son retour au Tokyo Game Show le 21 septembre. Cet événement annuel sert de plate-forme à Xbox et Bethesda Softworks pour fournir des mises à jour sur leurs jeux et présenter une collection diversifiée de titres de créateurs japonais et à travers l’Asie.

De plus, Xbox annoncera de nouveaux ajouts à sa bibliothèque Xbox Game Pass en constante expansion, qui propose une large gamme de contenus provenant d'équipes de toute l'Asie. Cette nouvelle ne manquera pas d’enthousiasmer les fans avides de découvrir de nouvelles expériences de jeu.

La diffusion sera disponible pour les téléspectateurs sur la chaîne YouTube officielle du Tokyo Game Show, ainsi que sur certaines chaînes sociales Xbox. Il sera présenté dans plusieurs langues, dont le japonais, l'anglais, le coréen, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le malais, le thaï, le vietnamien, l'indonésien, le français, l'allemand et l'espagnol castillan. De plus, la diffusion inclura la langue des signes japonaise (JSL), la langue des signes australienne (AusLan) et des descriptions audio en japonais et en anglais.

Xbox a également apporté un grand soin à la conception des visuels du Tokyo Game Show de cette année. Les images combinent l'iconographie Xbox et japonaise, avec le Xbox Nexus, la console Xbox Series X, le Maneki-neko (chat faisant signe), le mont Fuji, des fleurs cosmos et une lanterne japonaise. L'introduction du Maneki-neko, symbole de chance, vise à apporter fortune à tous les joueurs participant à l'événement.

Pour offrir un cadeau spécial aux fans japonais assistant à l'événement physique au Makuhari Messe, Xbox offre une opportunité exclusive. Phil Spencer et Sarah Bond animeront une session en direct, et les fans pourront demander des billets gratuits via le site Web d'IGN Japon ou le compte Twitter.

Le Tokyo Game Show 2023 promet d’être une célébration des jeux remarquables en cours de développement pour la plateforme Xbox. Les joueurs du Japon, d'Asie et du monde entier attendent avec impatience cet événement, qui présentera les dernières mises à jour et des annonces passionnantes. Pour plus d’informations sur le calendrier et les détails, veuillez visiter le site officiel du Tokyo Game Show.

Titre : La diffusion numérique Xbox revient au Tokyo Game Show 2023

Source : Actualités Xbox

Définitions :

– Tokyo Game Show : convention annuelle du jeu vidéo organisée à Tokyo, au Japon.

– Xbox Game Pass : Un service d’abonnement qui donne accès à une bibliothèque de jeux pour consoles Xbox et PC.

– Bethesda Softworks : éditeur de jeux vidéo connu pour des titres populaires tels que The Elder Scrolls et Fallout.

– Maneki-neko : Également connu sous le nom de chat qui fait signe, c'est une figurine japonaise courante censée apporter chance et fortune.

– Makuhari Messe : Un centre de congrès à Chiba, au Japon, où se déroule le Tokyo Game Show.

– IGN Japon : La division japonaise du célèbre site Web de jeux vidéo, IGN.