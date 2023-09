Toikido s'associe à Chuck E Cheese pour l'expérience Piñata Smashlings

By

Toikido, une société de divertissement basée à Londres spécialisée dans la conception numérique et les jouets, a annoncé un partenariat avec Chuck E Cheese, le premier centre de divertissement familial au monde. La collaboration vise à offrir aux jeunes fans une expérience immersive de Piñata Smashlings à la fois dans le jeu et dans les magasins physiques Chuck E Cheese.

La campagne, qui durera trois mois à partir d'octobre, se déroulera dans les magasins Chuck E Cheese participants aux États-Unis et au Canada. Des événements spéciaux seront organisés tout au long de la promotion, notamment des week-ends consacrés à l'échantillonnage des produits et à l'occasion pour les fans de concevoir leur propre personnage Piñata Smashlings.

Le jeu Piñata Smashlings Roblox, développé par Toikido et Supersocial, comportera l'intégration des personnages bien-aimés de Chuck E Cheese, marquant leur première intégration IP officielle sur Roblox. La collaboration entre les deux sociétés vise à offrir des expériences innovantes et amusantes aux enfants et à leurs familles, tant dans le jeu qu'en magasin.

Melissa Mcleanas, vice-présidente du développement mondial des licences, des médias et du divertissement de marque de Chuck E Cheese, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec Toikido, déclarant que l'accent mis sur le fonctionnement à la « vitesse de la culture » s'aligne parfaitement avec la vision de Chuck E Cheese d'élargir son emblématique. IP et personnages.

Le partenariat entre Toikido et Chuck E Cheese permettra non seulement aux joueurs du jeu Piñata Smashlings Roblox d'interagir numériquement avec les personnages de Chuck E Cheese, mais également lors de leur première apparition dans le métaverse. Des activités physiques en magasin, un affichage numérique et des prix feront également partie de la collaboration.

Chuck E Cheese transformera six de ses personnages populaires en personnages Smashlings, que les joueurs pourront collecter pour débloquer une zone dédiée à la marque Chuck E Cheese dans le jeu. De plus, un concours « Concevez votre propre Piñata Smashlings » sera organisé, le Smashling du grand gagnant étant inclus dans le jeu pour que les joueurs du monde entier puissent le collectionner.

Les invités d'un centre de divertissement Chuck E Cheese à Los Angeles auront l'occasion de rencontrer la sensation des médias sociaux Sean Does Magic, qui a récemment rejoint le monde des Piñata Smashlings avec son propre personnage Smashlings.

Dans l'ensemble, le partenariat entre Toikido et Chuck E Cheese vise à offrir une expérience unique et inoubliable aux enfants et aux familles, tant numériquement qu'en magasin, à travers la campagne Piñata Smashlings.

