IA générative : révolutionner l'avenir des applications

Les entreprises d’IA générative font des progrès significatifs pour obtenir des financements pour soutenir leurs ambitions dans les domaines commercial et open source. Parmi ces sociétés se trouve See Together, une startup axée sur le développement d’une infrastructure de modèles d’IA et d’IA générative open source. Récemment, See Together a annoncé avoir clôturé un remarquable cycle de financement de série A de 102.5 millions de dollars. Ce financement, dirigé par Kleiner Perkins avec la participation de Nvidia et Emergence Capital, marque une étape importante pour l'entreprise. Le capital sera utilisé pour étendre la plateforme cloud de See Together, permettant aux développeurs de s'appuyer sur des modèles d'IA ouverts et personnalisés.

Vipul Ved Prakash, co-fondateur et PDG de See Together, souligne la demande croissante de stratégies d'IA générative qui ne sont pas liées à un seul fournisseur. Dans un récent article de blog, Prakash a déclaré : « Nous pensons que l’IA générative est une technologie de plate-forme, un nouveau système d’exploitation pour les applications, et qu’elle aura un impact à long terme sur la société humaine. » Avec la publication régulière et croissante de modèles génératifs puissants, la base d’IA open source fournit une base solide pour le développement de ces applications. Prakash souligne l'importance du choix et des options dans le futur écosystème de l'IA, en mettant l'accent sur la coexistence de modèles propriétaires et ouverts.

La plateforme cloud de See Together vise à permettre aux organisations d'intégrer l'IA dans leurs applications en proposant un calcul évolutif à des prix plus abordables que ceux des fournisseurs dominants tels que Google Cloud, AWS et Azure. En optimisant la pile et en utilisant des techniques avancées de virtualisation, de planification et d'optimisation des modèles, See Together permet de réduire considérablement les coûts des charges de travail d'inférence interactive sur les grands modèles.

En outre, See Together exploite une infrastructure cloud englobant des centres de données aux États-Unis et dans l'UE, au service de clients tels que NexusFlow, Voyage AI et Cartesia. De plus, la société propose des modèles personnalisés, une offre de conseil qui permet aux clients d'apporter leurs propres données et de collaborer avec l'équipe de See Together pour concevoir, créer et tester des modèles.

En plus de ses services cloud, See Together s'engage dans la recherche sur l'IA open source. L'entreprise a contribué à plusieurs projets, notamment le développement de modèles de chat et de modèles de génération de texte. Ces initiatives démontrent l'engagement de See Together à faire progresser le domaine de l'IA générative.

À mesure que l’IA générative continue d’évoluer, le paysage des investissements révèle le potentiel du secteur. Selon IDC, les investissements dans l’IA générative devraient atteindre 143 milliards de dollars d’ici 2027, ce qui représente une croissance substantielle par rapport aux 16 milliards de dollars de cette année. Alors que les entreprises d’IA générative attirent une part importante des investissements en capital-risque, il est important de reconnaître les défis dans ce domaine. Par exemple, Stability AI, autrefois un acteur de premier plan dans le domaine de l’IA générative, envisagerait désormais une vente en raison de difficultés financières et d’un manque de rentabilité.

Malgré les défis, l’IA générative est extrêmement prometteuse pour façonner l’avenir des applications. Le récent cycle de financement de See Together met en évidence l'enthousiasme suscité par cette technologie, et ses efforts en matière d'open source et de services de conseil renforcent encore sa position sur le marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que l’IA générative ?

L'IA générative fait référence au domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement de systèmes et de modèles capables de créer du contenu original ou réaliste, tel que des images, du texte ou des vidéos.

2. Pourquoi l’IA open source est-elle importante ?

L'IA open source constitue une base pour le développement d'applications en offrant un accès à de puissants modèles génératifs sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Cela permet une plus grande collaboration, innovation et choix dans l’écosystème de l’IA.

3. Comment la plateforme cloud de See Together se différencie-t-elle ?

La plate-forme cloud de See Together se distingue en offrant un calcul évolutif à des prix inférieurs à ceux des fournisseurs dominants tels que Google Cloud, AWS et Azure. L'entreprise parvient à réduire ses coûts grâce à des techniques d'optimisation et une infrastructure avancée.

4. Quels services propose See Together ?

See Together propose une plate-forme cloud pour exécuter, former et affiner les modèles d'IA. De plus, ils fournissent des modèles personnalisés, un service de conseil qui aide les clients à concevoir et à construire des modèles en fonction de leurs besoins spécifiques.

5. Quels sont les défis de l’IA générative ?

L'IA générative présente des défis tels que la stabilité, la rentabilité et l'établissement d'un modèle commercial durable. Les entreprises de ce domaine doivent surmonter ces obstacles pour réussir sur un marché hautement concurrentiel.

