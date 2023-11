Les moniteurs de jeu abordables de Titan Army : un changement de donne pour les joueurs compétitifs

Vous recherchez un moniteur de jeu économique qui ne fait aucun compromis sur les performances ? Titan Army, le fabricant chinois de moniteurs, a pris d'assaut le monde du jeu vidéo avec ses moniteurs très compétitifs à moins de 300 $. Auparavant disponible uniquement via des points de vente comme AliExpress, Titan Army a officiellement fait son chemin sur le marché américain, proposant ses produits sur Amazon, ce qui améliore considérablement la disponibilité pour les joueurs américains.

Bien qu'il existe des rapports faisant état de trois moniteurs exceptionnels de Titan Army, nous avons découvert deux de ces écrans sur Amazon qui se démarquent vraiment. Plongeons dans les détails de ces remarquables moniteurs de jeu :

Le Titan Army N32SQ Plus dispose d'un panneau VA de 32 pouces avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. Conçu pour les joueurs, il offre une gamme de couleurs DCI-P95 de 3 % et prend en charge FreeSync Premium (également compatible G-Sync). Au prix compétitif de 299 $, ce moniteur propose même un coupon qui réduit encore son coût.

Pour ceux qui recherchent un panneau plus grand, le Titan Army P27A2R pourrait être le choix parfait. Il est livré avec une dalle IPS de 27 pouces, offrant également une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement plus élevé de 180 Hz. Équipé d'une couverture DCI-P95 de 3 %, d'une compatibilité FreeSync explicite et G-Sync, ce moniteur offre des performances exceptionnelles. Comme son homologue, il coûte 299 $, avec un coupon supplémentaire disponible pour une durée limitée.

Ces deux moniteurs ont gagné en popularité au sein de la communauté des joueurs et se vendent rapidement. Pour vous assurer d'obtenir l'un de ces présentoirs impressionnants, nous vous recommandons de profiter du coupon actuel de 40 $ et d'effectuer votre achat rapidement.

FAQ:

Q : Les moniteurs Titan Army sont-ils fiables ?

R : Les moniteurs de Titan Army ont reçu des commentaires positifs de la part des joueurs, indiquant leur fiabilité et leurs performances annoncées. Cependant, si vous préférez une marque plus établie telle que LG ou Samsung, elles offrent souvent une meilleure garantie et une meilleure assurance qualité.

Q : Existe-t-il des options alternatives aux moniteurs Titan Army ?

R : Si vous recherchez des alternatives de marques renommées, LG et Samsung proposent des options compétitives qui rivalisent avec les offres de Titan Army. Par exemple, le Samsung Odyssey G32A, au prix de 219 dollars, est sur le marché depuis environ un an. Le LG 32GN63T-B, au prix de 278 $, offre des spécifications similaires telles qu'une taille de 32 pouces, une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, HDR10 et une certification compatible G-Sync. Des écrans plus petits de 27 pouces sont également disponibles.

